ホテルニューオータニ大阪は、「GWスペシャルグルメビュッフェ〜黒毛和牛×寿司×スイーツ〜」を4月29日から5月6日まで開催する。

ビュッフェでは、子どもから大人まで利用しやすい和洋のメニューをそろえ、期間限定の黒毛和牛コーナーを設ける。黒毛和牛ハラミステーキ、ガーリックライス、メンチカツ、バラ肉のしぐれ煮、黒毛和牛のラーメンなどを用意するほか、ホテル伝統のローストビーフをカッティングサービスで提供する。

デザートはあまおうを使ったスイーツを中心とし、シグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」の「新スーパーあまおうショートケーキ」などをそろえる。ブランドいちご「博多あまおう」を用い、あまおうスイーツの提供を締めくくる構成とする。

最大12連休となるゴールデンウィークに向け、円安や物価高で海外旅行を控える動きや、混雑を避けて近場で過ごしたいニーズを背景に、家族三世代の利用を見込む。

場所はロビィ階のオールデイダイニング「SATSUKI」。提供時間はランチが正午から午後3時半まで、ディナーが午後5時から9時までで、いずれも90分制。最終入場はランチが午後2時、ディナーが午後7時半。料金は大人8,900円、小学生4,900円、4歳以上の幼児3,400円。いずれも税金・サービス料込。