ヨックモックは、5月11日から夏限定「ドゥーブル ジュレ」を全国のヨックモック店舗と公式オンラインショップで発売する。ふたつのフルーツを二層にかさね合わせた、色彩あざやかなフルーツジュレす。ひとくち、ふたくちと食べ進むうちに、上のフルーツと下のフルーツがミックスされ、新しい風味や食感を楽しんでもらえる。さらに、お中元や帰省土産に最適なヨックモックのバラエティ豊かなクッキーとの詰め合わせ「ドゥーブル ジ