6回先頭の打席でスミスの下半身付近にファウルが直撃

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板した。ウィル・スミス捕手を襲った痛烈なアクシデントが話題となっている。痛がるスミスに対してフレディ・フリーマン内野手が塁上で大笑いする光景に、SNS上では「フリーマン笑いすぎw」などと笑顔が広がった。

注目のシーンは、6回先頭の打席で起こった。ノルビーを2球で追い込むと、大谷が4球目に投じたスイーパーがファウルとなり、打球がスミスの下半身付近を直撃した。スミスは苦悶の表情を浮かべて痛がり、マウンド上の大谷も痛そうな表情で同情していた。ヒヤリとする場面だったが、一塁を守るフリーマンはなぜか大笑いしていた。

この珍事に対し、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は「リプレーを見せる必要はないでしょう」と配慮を見せつつ、「フリーマンが大笑いしています」と大爆笑していた。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」は「スミスの急所に打球が当たる。ショウヘイは彼の痛みを感じているけど、フレディはこれがかなり面白いと思っていた」として映像を公開すると、ファンも様々な反応を寄せた。

「フレディ 完全に笑ってる」「笑うんじゃないよw」「大谷も若干笑いこらえてる感w」「いやいやw笑い堪えてないやんw」「チームの雰囲気の良さが伝わってくる」「男にしかわからない痛みww」「たぶんフリーマンだけじゃなく守備陣みんな笑いをこらえてる」「フリーマンの笑い顔、悪すぎだろ笑」「まさに珍プレー」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）