29日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグでアトレティコ・マドリードとアーセナルが対戦し、1-1で引き分けた。



互いに決定機を作り出せない膠着した試合展開の中、先手を取ったのはアーセナルだった。



42分にヴィクトル・ギェケレシュがアトレティコのペナルティエリア内でダヴィド・ハンツコに倒され、アーセナルにペナルティキックが与えられる。これをギェケレシュがしっかりとゴール左に決めて、アーセナルが1点をリードしてハーフタイムに入る。





追いつきたいアトレティコは後半開始から攻勢に転じ、54分にはマルコス・ジョレンテのシュートがアーセナルのベン・ホワイトの手に当たってペナルティキックの判定。これをフリアン・アルバレスが豪快にゴール左隅に突き刺し、同点とする。その後は63分にゴール前でパスを受けたアントワーヌ・グリーズマンがポスト直撃のシュートを放つなど、アトレティコが試合の主導権を一気に握る。こうした中、アーセナルは78分にエベレチ・エゼがハンツコにペナルティエリア内で倒されてペナルティキックを獲得したかに見えたが、VARの結果ノーファウルとなり、勝ち越しのチャンスを逃してしまう。結局両チームとも2点目を奪うことはできず、試合は1-1のままタイムアップ。試合内容もスコアも全く互角の状態で来週の2ndレグに臨むことになった。［スコア］アトレティコ・マドリード 1-1 アーセナル［得点者］アトレティコ・マドリードフリアン・アルバレス(56)アーセナルヴィクトル・ギェケレシュ(44)