◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

今年から１着賞金が６０００万円に増額された、３歳ダートクラシック１冠目に砂のスター候補１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒル出走取り消し）が集結。西村淳也騎手騎乗で１番人気のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は直線で粘ったが、最後に競り負け２着。ダート転向後、ポインセチアＳ、京浜盃と無傷２連勝で迎えたダート３冠初戦だったが、ダートで初の敗戦を喫した。

勝ったのは、戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）で勝ち時計は１分５２秒７。３着には６番人気のロウリュ（吉原寛人騎手）が入った。

西村淳也騎手（ロックターミガン＝２着）「ちょっと厳しい競馬になりましたが、これも競馬です」

吉原寛人騎手（ロウリュ＝３着）「１週前の追い切りに乗せてもらって、馬が成長しているのを感じたので自信を持って競馬に臨めた。中団でしっかりためられ、ジワジワ伸びてくれた。ダービーの距離（２０００メートル）の方がいいと感じたし、期待を持てる」