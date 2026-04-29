ゴールデンウイークに人気の潮干狩りですが、茨城県のビーチでは29日、ハマグリの密漁の取り締まりが行われました。禁止エリアで貝をとるなど違反者が続出、取り締まりに密着しました。

■“違反者”からはあきれた言い訳続出…

あいにくの天気でも、狙うは今が旬のハマグリ。

「がんばれ！ がんばれ！」

――パパ、こう言われてますよ

「俺の力じゃどうにもならない。いるかどうかは貝次第」

近場で日帰りがトレンドの今年のゴールデンウイーク。正しく潮干狩りを楽しむ人がいる一方、毎年“密漁”が問題となるこのビーチ。

海上保安庁や県などによる合同取り締まりが行われましたが、“違反者”からはあきれた言い訳が続出。

“違反者”

「（駐車場の）おじさんが大丈夫だよ、とって（と言っていた）」

――駐車場の人がとっていいと言った？

“違反者”

「海上保安庁が帰ったから平気だと」

現場は、茨城県の人気潮干狩りスポット「大洗サンビーチ」。こちらのビーチでは、波消しブロックより北側で潮干狩りができますが、南側は資源保護のため、潮干狩りを禁止されています。

それなのに、知ってか知らずか、潮干狩りをする“違反者”が。

◇

――これはなにをとっている？

“違反者”

「なんだっけ…ハマグリです」

――エリアが決まっている

“違反者”

「そうなんですか？ わからなかったです」

1人は海に返したものの…。

記者

「持って行きますね」

仲間の2人は海に戻さず、そのまま車へ戻っていきました。

■手には“本格的な網” 「わかんなかった」

「禁止区域」では、はるか沖へと向かう人の姿が。

県の職員

「逃げてるよ、だいぶ沖ですね」

県の職員が、荒れた海の中に入り追いかけます。

記者

「すごく奥まで。絶対、気づいてますよね」

ウエットスーツ姿で、手には漁で使いそうな本格的な網。陸へ上がってくると…。

県の職員

「なに逃げているんだよ、ダメだよ逃げちゃ。入っていないの？ ポッケ。ダメだよ、ここ禁止区域だから」

“違反者”

「わかんなかった」

県の職員

「なに言ってんだよ」

県の職員

「えらい使い込んでるじゃない、道具だって」

“違反者”

「もらったやつだから」

県の職員

「もらったってダメなものはダメだから」

びしょ濡れの県職員に状況を聞いてみると…。

県の職員

「やって（とって）ましたね」

――貝はどうした

県の職員

「水中で放流していましたね。無理だと思った瞬間に放流していた」

■守るべきルールはほかにも… 海保や県ら連休中見回り強化

守るべきルールは、場所以外にもありました。

「3センチ以下の小さいものはダメ」

このビーチでとっていいのは、大きさは3センチを超えた貝で、量も1人あたり1キロまで。網がついていないものなど、使える道具も指定されています。

◇

こちらの男性は「禁止区域」で潮干狩りをしていた上、貝の大きさも3センチに満たず“ルール違反”。

「柄が133.5cm」

道具の柄の長さも50センチ未満と決められていますが、倍以上の“長さ違反”。

――何でこんなことされたか

“違反者”

「理由なんてわからないよね。おみやげで持って帰ろうかと。体が悪いので、つえ代わりにいいんじゃないかなと思って」

後日、海保に出頭して取り調べが行われることに。29日は、2人が検挙されたということです。

茨城海上保安部・中川貴宏課長

「あまり重大な罪を犯した意識がない。お父さんが捕まるところとか、我々も家族連れの前では本当に気をつかいます」

海保や県らは 連休 中、見回りを強化するということです。