「VIVANT」エキストラ募集の撮影が天候不順のため中止へ 約1万5000人から応募集まる
【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場「VIVANT」（2026年7月スタート／毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が4月29日に更新された。5月1日に埼玉県行田市で予定していた撮影を天候不順のため中止し、5月8日に延期することを発表した。
【写真】「VIVANT」予告 考察相次いだワンシーン
同アカウントでは「5月1日ロケのエキストラ募集に関して」と題して投稿。「この度は短期間の募集にも関わらず、約1万5000人の皆さま方からご応募をいただきました。ご多忙の中、番組制作へのご協力を誠にありがとうございます」と、4月21日より募集していたエキストラの応募総数を伝えた。
続けて「5月1日（金）に予定しております埼玉県行田市での撮影ですが、天候不順が予想されるため中止し、別日へ延期させて頂きます」と発表。同じ内容の撮影を5月8日に振り替えて実施すること、改めてエキストラの募集を開始したことを伝えた。
最後には「ご応募頂いておりました皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪の言葉を記し、「直前のご案内となり、多大なご迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
2023年7月から9月にかけて放送された「VIVANT」は、主人公のエリート商社マン・乃木が別班（国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う自衛隊直轄の非公認組織）として、生き別れた実の父親であるノゴーン・ベキ（役所広司）がリーダーを務めるテロ組織・テントに迫っていく物語。阿部寛、松坂桃李、二階堂ふみ、二宮和也など豪華俳優陣が集結した。
ハイクオリティな映像美に加え、伏線が張り巡らされたストーリーが回を追うごとに話題を呼び、放送直後にその伏線を考察するSNSが飛び交うなど社会現象に。続編は、2クール連続という異例のスケールで放送されることが発表され、注目を集めていた。（modelpress編集部）
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【写真】「VIVANT」予告 考察相次いだワンシーン
◆「VIVANT」エキストラ募集の撮影延期へ
同アカウントでは「5月1日ロケのエキストラ募集に関して」と題して投稿。「この度は短期間の募集にも関わらず、約1万5000人の皆さま方からご応募をいただきました。ご多忙の中、番組制作へのご協力を誠にありがとうございます」と、4月21日より募集していたエキストラの応募総数を伝えた。
最後には「ご応募頂いておりました皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪の言葉を記し、「直前のご案内となり、多大なご迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
◆堺雅人主演「VIVANT」
2023年7月から9月にかけて放送された「VIVANT」は、主人公のエリート商社マン・乃木が別班（国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う自衛隊直轄の非公認組織）として、生き別れた実の父親であるノゴーン・ベキ（役所広司）がリーダーを務めるテロ組織・テントに迫っていく物語。阿部寛、松坂桃李、二階堂ふみ、二宮和也など豪華俳優陣が集結した。
ハイクオリティな映像美に加え、伏線が張り巡らされたストーリーが回を追うごとに話題を呼び、放送直後にその伏線を考察するSNSが飛び交うなど社会現象に。続編は、2クール連続という異例のスケールで放送されることが発表され、注目を集めていた。（modelpress編集部）
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