ファーウェイ・ジャパンは、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」を発表した。5月29日に発売する。市場想定価格は、フルオロエラストマーベルトを採用したブラック、ホワイト、パープル、グリーンの4色が2万7280円。グレーとイエローグリーンのバイカラーのナイロンベルトを採用したシルバーが3万580円。 手に取りやすい価格ながら薄型軽量の大画面と多