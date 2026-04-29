◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの４勝目を懸け今季５度目の先発に臨み、初回を驚異の３者連続三振で立ち上がった。

先頭の秋山をオール直球で３球三振に仕留めて１アウト。続く菊池をチェンジアップで、小園を１３１キロのスライダーで空振り三振に抑え、絶好調の立ち上がりを見せた。

前回２２日の中日戦（前橋）では５回１０Ｋ１失点と好投し３勝目を挙げた。ここまでは開幕戦から計４登板で３勝１敗、防御率１・６６。前日２８日には「１イニングずつ試合を作れるように考えた上で、長い回を投げられたらベスト」と意気込んでいた。

相手は広島で育った左腕と縁も深い赤ヘル軍団。那覇キャンプ期間の２月１５日に行われた同チームとの練習試合では、先発して２回２安打無失点に抑えていた。シーズンでは初めての対戦。「一番身近な球団だったので、楽しみです」と胸を膨らませていた。

４回までは広島打線を無失点に抑え込んでいる。

杉内俊哉投手チーフコーチは「ストレートも変化球もしっかりコースに投げ切れている。広島打線はストレートに強いので、ストレートはファウルを取るイメージで投げてもらいたい。９連戦の２戦目なので、できるだけ長いイニングを投げてもらいたい」と試合中にコメント。期待を寄せた。