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意外と知らない「おひとりさま老後」の備え。50代独身女性が知らないと損をする年金を増やす方法と税金控除

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でFPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で、「【完全攻略】おひとりさま老後のリアル対策／50代の独身女性が知るだけで安心できるお得な制度3選」と題した動画を公開した。



独身女性が老後に直面しやすい経済的な課題をデータで示し、「制度を知っているか知らないか」で将来が大きく変わると解説。

年金を増やす方法、税負担を減らす控除、資産運用という3つの具体的な対策を提示した。



動画の冒頭、秋山氏は独身女性が男性よりも老後にお金で困りやすい現実を指摘。その主な理由として、年金額が少なくなりがちであることを挙げた。厚生労働省の令和4年度の調査によると、未婚女性の平均年金受給額は月額約11.7万円、離婚した女性の場合は約9万円となり、生活するには厳しい状況がうかがえる。



この課題に対し、秋山氏はまず「年金を増やす」ための3つの方法を解説。

1つ目は、国民年金の「任意加入制度」だ。これは、60歳から65歳までの間に、過去に未納や免除だった期間の保険料を納めることで、将来の年金額を増やせる制度である。さらに、月々400円の保険料で年金額を上乗せできる「付加年金」も合わせて紹介した。



2つ目は、年金の「繰り下げ受給」。65歳から受け取れる年金を遅らせることで、1年につき8.4%も受給額が増える仕組みだ。「投資としてはすごくいい方法」だと秋山氏は語る。



3つ目は、「ゆるく長く働く」こと。週20時間以上働くことで厚生年金に加入でき、2022年から導入された「在職定時改定」により、働きながらでも毎年年金額が改定され増えていくメリットを説明した。



次に、秋山氏は「手取りを多く残す」方法として、所得税の控除、すなわち「税の割引クーポン」の活用を提案。

特に、離婚や死別を経験した人が使える「ひとり親控除」や「寡婦控除」は、自分で申告しなければ適用されないため、知らないと損をする制度だと強調した。ひとり親控除は所得500万円以下で子どもがいる場合、寡婦控除は離婚後に扶養する親族がいる場合などに適用され、税負担を大きく軽減できる可能性がある。



最後に秋山氏は、これらの制度活用に加え、NISAやiDeCoといった資産運用も視野に入れることの重要性に言及。「あなたの未来は変えられます」と述べ、公的制度を正しく理解し、賢く活用することが、安心したおひとりさま老後につながると締めくくった。