バラエティで重宝される“ギャル枠”の勢力図に異変勃発か――。

4月26日に『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）が放送され、準レギュラーを務めるみちょぱこと池田美優（27）が番組を欠席。現在みちょぱは第1子を妊娠中で、同日放送のラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送）では、以前より仕事をセーブしている状況を明かした。

みちょぱが妊娠を発表したのは2月5日のこと。夫で俳優・モデルの大倉士門（33）とのツーショットをInstagramで披露しつつ、みちょぱは《新しい小さな命を授かりました！》と報告。喜びを綴りつつ、《仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！》と宣言したことも話題を呼んだ。

とはいえ、やはりみちょぱも妊娠中の負担を考慮していたのだろう。2月15日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際は、「（今年は）全然休む気でいる」という本音も覗かせている。

いまや“ギャルタレントのトップ”といっても過言ではないみちょぱは、いずれ産休となる。さらには同じくギャルタレントの代表格・藤田ニコル（28）も出産を控えているため、空いた「ギャル枠」の争奪戦が繰り広げられることは間違いない。下馬評でいけば、幅広い世代で好感度が高いゆうちゃみ（24）の一強なのだが……。

「この頃、目覚ましい活躍を見せているのが、ぱーてぃーちゃんの信子さん（33）です。26日放送の『ななにー 地下ABEMA』でみちょぱさんの代役を務めたのも信子さんで、紹介された直後に『ギャルからギャルに代わりました〜』と満面の笑みで挨拶。“みちょぱさんの代わりはいないと言われている”とツッコまれても、『やるっきゃねっしょ！』と即答するギャルマインドを見せつけていました。わずか数秒のやり取りでも、タレントとしての反応の良さがうかがえるのではないでしょうか」（テレビ誌ライター）

実際に『ななにー 地下ABEMA』放送中のXでは、

《みちょぱがいないのは寂しいけど信子がピンチヒッター務めてくれて嬉しい》

《ギャルい上にエピソードトークも持ってるの強すぎでは》

《信子はツッコミも面白い！》

《自分がはしゃぐだけじゃなくて場を盛り上げるのが上手い》

と評価する声が目立った。

ぱーてぃーちゃんは、すがちゃん最高No.1（34）・金子きょんちぃ（32）・信子の3人からなるお笑いトリオ。’21年結成ながら、’24年には「ブレイク芸人ランキング」第1位に輝いている。

また、信子個人の躍進ぶりも凄まじい。「2024年上半期TV番組出演ランキング」女性お笑い部門では8位（128回）にランクイン。最近は33歳で高校入学を報告して大きな注目を集めたほか、4月24日にはドラマ『刑事、ふりだしに戻る』（テレビ東京系）への出演を果たしており、認知度は高まる一方だ。

徳川家康の末裔という規格外の要素もあり、他のギャルタレントとは一線を画す信子。今後、芸能界のギャル枠トップに君臨する日がやって来るかもしれない。