この手軽さ知ったら【100均】意外で買えないよ！捨てるのめんどくさい問題を解決できる食材

エビチリを作るときにあると便利なチリソース。いざスーパーで買おうとすると、大容量のものや、瓶入りのものが並んでいて、ややハードルが高いですよね。そこでおすすめなのが、ダイソーの商品。使い切りやすいパウチタイプが108円（税込）で売られているんです！味もガツンと旨辛でおいしいので、必見ですよ♪

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商品情報

商品名：チリソース

価格：￥108（税込）

サイズ（約）：150g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582152494761

このタイプが欲しかったんです！ダイソーで見つけたパウチタイプの調味料

料理をしていると、「特定のメニューで少しだけ使いたい」という調味料に出会うことがありますよね。でも、たまにしか使わないのに大きな瓶を買うのは、冷蔵庫の場所も取るし、賞味期限も気になるところ。

そんな悩みを解決してくれるのが、ダイソーの食品コーナーで見つけた『チリソース』です。なんとタイ原産の本格派ながら、108円（税込）という潔い価格。

最大の魅力は、その絶妙なパッケージ。重い瓶タイプではなく、扱いやすいスパウトパウチ（ノズル付き袋）に入っています。

内容量は150gと、エビチリ1〜2回分や、揚げ物のディップソースとして数回楽しむのに「多すぎず少なすぎない」ベストなボリュームなんです。

使い切れるサイズ感が便利！ガツンとした旨辛ソースが食欲をそそる！

肝心の味は、トマトベースにガツンと効いたニンニクが食欲をそそる、本場タイ仕込みの旨辛仕立て。砂糖の甘みが効いた王道の味わいなので、マヨネーズと混ぜてエビマヨ風にアレンジするのもおすすめですよ。

使い終わった後は、キャップを閉めてコンパクトに収納でき、捨てる際もかさばりません。この「使い勝手の良さ」を知ったら、もう重い瓶には戻れなくなりそうです。今回はダイソーの『チリソース』をご紹介しました。この手軽さを知ったら手放せなくなること間違いなし。おすすめ商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。