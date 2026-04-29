Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン2が、2026年秋に世界独占配信されることが決定した。シーズン1が独占配信中のなか、早くも続編決定が発表された形だ。ダファー兄弟が広げ続ける「ストレンジャー・シングス」世界の新たな冒険が、さらに加速していく。

本作は、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のドラマシリーズでは描かれていない“空白の期間”にあたる1985年冬のホーキンスを舞台にした新アニメーションシリーズ。シーズン2とシーズン3のあいだに位置づけられる物語で、ドラマ版の世界観を引き継ぎながら、もうひとつの冒険を描いている。

配信されたばかりのシーズン1では、イレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスといったおなじみの面々が登場。トランシーバー片手に自転車で町を駆け回り、D&Dの作戦を練り、ぶつかり合いながらも互いを想い合う……あの「ストレンジャー・シングス」らしい友情と冒険心は、アニメになっても健在だ。そこへ科学とメカの発明が得意な転校生ニッキーも加わり、新たなチームが形作られていく。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン1：独占配信中、シーズン2：2026年秋世界独占配信

彼らの前に立ちはだかるのは、宿主を変えてはゾンビのように復活する“不滅の存在”へと進化した未知の生物だ。町で起こる不可思議な事件の証拠を追い、新たな怪物の正体を探るなかで、仲間たちは“裏側の世界”に隠された巨大な陰謀へ近づいていく。解禁された場面写真では、雪の積もる森の中で不自然に横転したトラックをマイクたちが発見する様子が映し出されており、怪物復活の不穏な兆しが漂っている。

そしてシーズン2では、その“裏側の世界”の冒険がさらに拡大していく。新たな脅威がホーキンスへ歩みを進め、予測不能な仕掛けが散りばめられた物語が再び仲間たちを待ち受ける。年代設定や具体的なストーリーはまだ伏せられているものの、またしても怪物がホーキンスを襲うことだけは間違いなさそうだ。

ダファー兄弟も本作について、「アニメーションには本当に限界がない。ショーランナーのエリックと彼のチームが思う存分自由に創作した。驚くよ！」とコメントしており、アニメならではの表現をフル活用したシリーズになっていることをうかがわせる。実写版では難しいスケール感や、より自由な“異世界”描写も今後の見どころになりそうだ。

「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン2は2026年秋、Netflixで独占配信。