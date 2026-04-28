＜義実家と疎遠になって数年＞旦那が帰省を面倒くさがっている…義母に会わせるのは嫁の役目？
義実家と旦那さんの関係に、どこまで妻は口を出すべきなのでしょうか？ 今回は、そんな悩みを抱えるある投稿者さんの疑問です。
『義実家と疎遠になっても旦那だけは顔出すように言わないとダメなのですか？ 旦那が「そろそろ顔を出さなきゃ……」と義務感丸出しでぼやいていたら、「息子に会えたらお母さん喜ぶよ。準備は私がするよ！」と言ってあげないとダメですか？ こちらの家庭の事情で、「今月は忙しいから隙間で帰ってね。会社の飲み会をキャンセルしたら？」と言ったらダメですか？』
『疎遠でも最近は、義母の「嫁と孫は会わなくていいけれど、息子にだけは会いたい」を肌で感じる。陰ながら支えてスケジュール調整してあげなきゃダメですか？ それが令和の嫁の仕事ですか？』
投稿者さんは、旦那さんが義実家に帰省するかどうかまで妻が気を回す必要があるのか、疑問に感じている様子です。ちなみに「自分の実家には忙しいなかでもきちんと親孝行している」とも語っていました。この投稿に対して、ママたちからコメントが寄せられました。
義実家のことは旦那の仕事！放置でいい
『とくに用がない日に「行ってくるわ」と言われたら、「いってらっしゃい」で十分だと思う』
『自分の実家のことなのだから、段取りは自分でどうぞ、という感じかな。あからさまなひとり言なら「そうだね」でスルー』
ママたちは「義実家のことは旦那が考えればいい」と言います。こちらのママは、いろいろと空気を読んでいた時期もあったけれど、今はもう関与していないそうです。旦那さんが自分の意思で帰省するなら、それを止める必要はないとママたち。なかには、過去の経験を語るママもいました。
『うちの義母は嫁いびりがひどくて、旦那が行かなくなったら私に怒ってきた。「帰省させるのが嫁の務め」と言われたけれど、だったら嫁いびりするなよって話』
ママが仲介役を求められることに疑問を感じることも少なくないようです。また、スケジュールについてはこんな声もありました。
『旦那が「そろそろ行かなきゃな」と言うのは不確定予定。家族の予定を優先して、空いた日に本人が帰ればいい』
つまり、家族の予定を優先しながら、旦那さんが自分で判断すればよいという考え方です。あえて深く関わらないのでしょう。なかには、かなりドライな意見もあります。
『いい歳した大人なのだから放置でいい。そんなことに気をつかうくらいなら昼寝する』
『うちは義母との関係で疎遠だけれど、旦那はときどきひとりで行っている。私はついて行かないから気がラク』
義実家との関係に気をつかいすぎる必要はないという考え方です。旦那さんが自分で予定をすり合わせて帰省すればいいのでしょう。家庭ごとに事情や距離感はさまざまです。大切なのは、周囲の意見に振り回されすぎず、夫婦それぞれがムリのないつき合い方を見つけていくことなのかもしれません。
実家と義実家は同じ扱いにするべき？
一方で、夫婦のバランスを重視する意見もありました。
『自分の実家と義実家の扱いを同じにしないと、旦那に何か言われても文句は言えないと思う』
夫婦の実家を公平に扱うことが大切だという考え方です。これに対して投稿者さんは、「嫁がスケジュール管理をしてくれなかったから帰れなかった、という理由で旦那が拗ねるんですか？」と疑問を投げかけています。妻がそこまで責任を負う必要があるのか、という気持ちがあるようです。
大人なのだから本人に任せたら
『うちも義実家に原因があり疎遠。旦那は何も言わずに自分で都合をつけて、勝手にひとりで行っているよ。いい大人だし自分たちの家庭に影響がないなら、親子関係に妻が口を挟む必要はないと思う』
義実家とのつき合い方は、家庭の事情やこれまでの関係によって、ちょうどいい距離感は違うでしょう。ただママたちのコメントに共通していたのは、「義実家との関係は旦那自身が考えるべき」という意見でした。投稿者さんが気をつかってムリに背負い込む必要はないでしょう。夫婦で話し合いながら、それぞれにとってちょうどいい形を見つけていくことが大切なのかもしれません。