【アキバ☆ソフマップ：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選販売】 抽選期間：4月28日16時～4月30日10時 当選発表：5月1日18時 購入期間：5月1日18時～5月3日10時

ソフマップは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選販売を実施している。抽選期間は4月30日10時まで。当選発表は5月1日18時に行なわれる予定。

「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム」は、BANDAI SPIRITSより2019年12月に発売されたアクションフィギュア。今回2026年8月に再販が予定されており、価格は132,000円。

今回ECサイトの「アキバ☆ソフマップ」に入荷予定分を抽選販売にて販売することを告知。抽選参加条件は、「ソフマップ プレミアムCLUB会員に登録している人」「EC会員に登録し、メールマガジンの受信を設定している人」「ソフマップ店舗またはオンラインショップ（ソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ、リコレ！）で2024年4月27日から2026年4月27日 の期間内に商品購入履歴のある人」が対象となっている。

抽選に参加する場合には、「アキバ☆ソフマップ」にログイン後、特設ページより申し込みすることが可能で、当選後は、購入期限である5月1日18時から5月3日10時までに購入手続きを完了させる必要がある。

□アキバ☆ソフマップ「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選販売のページ

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