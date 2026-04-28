広島イーグレッツがHCと7選手と契約継続を発表…御子柴や那須ら主力選手が残留決定

来シーズンから本拠地を移し新たなスタートを切るWリーグの広島イーグレッツは4月28日、チームの情報を更新。天日謙作ヘッドコーチの継続や、選手契約情報を発表した。

これまで兵庫県姫路市を拠点とする「姫路イーグレッツ」として活動を続けていたが、経営難に伴い男子Bリーグの広島ドラゴンフライズが全株式を取得し、本拠地を広島へ移転。広島イーグレッツへチーム名を変更し、Wリーグフューチャーに参戦する。

今回発表されたのは、天日HCとチームスタッフ、そして中心選手の御子柴百香や那須みらいら7選手との継続契約の合意。姫路時代のメンバーを中心に組み立てている。継続契約が発表されたメンバーはそれぞれ、公式サイトを通してコメントを寄せている。

▼若林紅葉（173センチ／パワーフォワード）



「今シーズンは温かいご声援、本当にありがとうございました。チームは拠点が変わり、広島イーグレッツとしてプレーさせていただくことになりました。まだまだ未熟ですが、たくさん学び、日々成長できるよう、頑張ります。広島イーグレッツの応援よろしくお願いいたします」

▼那須みらい（165センチ／ポイントガード）



「来シーズン、広島イーグレッツでバスケットをさせていただくことになりました。これまで姫路イーグレッツで培ってきた経験や思いを胸に、チームと共に私自身もリニューアルし、進化した姿をお見せできるよう精一杯頑張ります。沢山のご声援をよろしくお願いいたします」

▼清川璃子（170センチ／スモールフォワード）



「今シーズンはたくさんの応援ありがとうございました。2026－27シーズン、広島イーグレッツでプレーさせていただくことになりました。今シーズンはさらにレベルアップした姿をお見せできるように元気に笑顔で頑張りますので応援よろしくお願いいたします」

▼仲谷礼菜（175センチ／パワーフォワード）



「今シーズンもたくさんのご支援・ご声援ありがとうございました。来シーズン広島イーグレッツでプレーさせていただきます。バスケットを楽しみながら、自分の役割を理解し、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。引き続きたくさんのご声援よろしくお願いいたします」

▼須永麻美（178センチ／パワーフォワード）



「来シーズンもイーグレッツでプレーさせていただくことになりました。チームは姫路から広島へと拠点が変わりますが、新たな環境でも自分らしく、そしてチームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。これまで支えてくださった姫路イーグレッツの関係者の皆さま、ファンの皆さまには心から感謝しています。本当にありがとうございました。広島イーグレッツでも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」

▼御子柴百香（163センチ／シューティングガード）



「来シーズン広島イーグレッツでプレーさせていただくことになりました。新しいチャレンジが始まるチームの一員としてプレーできることをとてもうれしく思います。今シーズンよりステップアップするために努力していきます。たくさんの方に応援していただけるチームになれるように頑張ります。よろしくお願いいたします」

▼高本愛莉沙（163センチ／ポイントガード）



「来シーズンはたくさんのご声援、ご支援ありがとうございました。新たな環境になりましたが、個人でもチームでも今シーズンよりもいい結果を残せるように精一杯頑張ります。来シーズンも応援のほどよろしくお願いいたします」

▼天日謙作ヘッドコーチ



「来シーズン引き続き広島イーグレッツで指揮を取ることになりました。姫路から広島へ本拠地を移転し、新たな体制でパワーアップするチームにご支援、ご声援よろしくお願いいたします」

【動画】姫路イーグレッツの得点王、御子柴百香のインタビュー