「侍タイムスリッパー」外伝ドラマのエキストラ募集が物議　無償参加に理解も“7000円負担”に疑問

X（旧Twitter）上で、映画「侍タイムスリッパー」の外伝ドラマ「心配無用ノ介 天下御免」のエキストラ募集をめぐる投稿が物議を醸しています。

問題となっているのは、安田淳一監督および作品公式アカウントが4月27日に行った募集告知です。

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■ 7000円の実費負担に賛否

7月にBS-TBSで放送予定の「心配無用ノ介 天下御免」は、第48回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞した映画「侍タイムスリッパー」の外伝ドラマとして制作されています。本作でも映画と同じく、安田監督が監督・脚本・撮影を担当。

安田監督は27日の投稿で、「心配無用ノ介 天下御免」の撮影に参加するエキストラを募集。「無償」での出演であることに加え、衣装代・メイク代・かつら代として実費7000円の負担が必要だと説明しました。その代わりとして、プロの職人による着付けやメイク体験、劇中に映る可能性、記念品の進呈などが提示されています。

映画好きや作品のファンにとっては、7000円を負担することでドラマ撮影に参加でき、さらに着付けやメイク体験もできるとあれば、喜んで参加する人もいることでしょう。実際、SNS上では制作側の事情に理解を示す声も少なくありません。

一方で、募集内容に対しては、制作環境の問題点を指摘する声のほか、「無償参加」には理解を示しつつも、「実費負担がある」点を疑問視する声も上がっており、Xで物議をかもしています。

特に議論の焦点となっているのは、今回の作品がいわゆる自主制作ではなく、BS-TBSや東映京都撮影所などが関わる商業作品である点です。

エキストラの無償協力そのものは映画制作の現場で広く行われてきましたが、参加者が交通費以上の金銭的負担を伴う形については、「善意に依存しすぎているのでは」「大手テレビ局が関わる作品でこれがまかり通るのはよくない」といった懸念の声が上がっています。

■ 監督が明かした葛藤と判断 映像制作を取り巻く環境に目を向ける契機となるか

こうした費用負担については、安田監督自身も続く投稿の中で葛藤を明かしています。

該当シーンで俳優を起用した場合、約60万円の費用がかかるとし、「予算内に収める」立場と「作品の質を上げたい」クリエイターとしての立場の間で判断した結果だったと説明しています。

そのうえで、「無償エキストラを選んだのは安易だったかもしれない」と振り返り、「他にやり方がなかったのかと自問してみる」とも述べています。

さらに、「自主映画と違って勝手に自腹をきれないのが不便」としつつ、「予算内で作品を仕上げるのはプロとして当然に違いない」と、制作体制の中での難しさにも言及しました。

今回の一件は、単なる募集内容の是非にとどまらず、日本の映像制作現場における予算構造や労働観、参加者の善意に依存する慣行といった問題を改めて浮き彫りにしています。

実際にSNS上で多く見られるのは、監督個人や作品そのものを一方的に責める声だけではなく、スタッフの労力やファンの善意に依存せざるを得ない映像制作現場の構造を問題視する意見です。今回のケースは、そうした現実が表面化した一例と見る向きもあります。

作品への参加体験を価値と捉えるか、労働に対する対価を重視するかという認識の違いも含め、この議論は映像制作を取り巻く環境そのものに目を向ける契機となりそうです。

「心配無用ノ介 天下御免」は、BS-TBSで7月16日より毎週木曜午後11時〜11時30分に放送予定。再放送は毎週土曜午後5時〜5時30分で、全6話です。

＜参考・引用＞

安田淳一さん（@kumakumax2009）

「侍タイムスリッパー」（@samurai_movie）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042812.html