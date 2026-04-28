DENON HOMEシリーズ

デノンは、CGREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中の「DENON HOMEシリーズ」3モデルを体験できる場所について、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」、SHIBUYA TSUTAYA 4F「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」に加え、梅田 蔦屋書店、ビックカメラ12店舗にも拡充する。

体験できるのは、「DENON HOME 200」、「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の3モデル。プロジェクトは6月7日まで実施予定。

GREEN FUNDINGのプロジェクトページ

いずれの店舗でも、USB-C端子を備えたスマホやタブレットを接続して、ユーザーの聴きなれた楽曲で試聴可能。製品本体のクイックセレクトボタンで「Pureモード」と「Autoモード(空間オーディオ）」を切り替えて聴き比べることができる。詳しくは店頭備え付けの操作説明POPを参照のこと。

【既存の体験ポイント】二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」SHIBUYA TSUTAYA 4F 「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」 【新規体験ポイント】梅田 蔦屋書店ビックカメラ 池袋西口IT tower店ビックカメラ 有楽町店ビックカメラ 日本橋三越ビックカメラ 新宿西口店ビックカメラ ラゾーナ川崎店ビックカメラ 新横浜店ビックカメラ 柏店ビックカメラ 大宮西口そごう店ビックカメラ 札幌店ビックカメラ 名古屋駅西店ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店ビックカメラ なんば店