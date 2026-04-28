“高さと広がり”操作できるワイヤレススピーカー「DENON HOME」、体験店舗がビックカメラ12店など拡大
DENON HOMEシリーズ
デノンは、CGREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中の「DENON HOMEシリーズ」3モデルを体験できる場所について、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」、SHIBUYA TSUTAYA 4F「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」に加え、梅田 蔦屋書店、ビックカメラ12店舗にも拡充する。
体験できるのは、「DENON HOME 200」、「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の3モデル。プロジェクトは6月7日まで実施予定。
GREEN FUNDINGのプロジェクトページ
いずれの店舗でも、USB-C端子を備えたスマホやタブレットを接続して、ユーザーの聴きなれた楽曲で試聴可能。製品本体のクイックセレクトボタンで「Pureモード」と「Autoモード(空間オーディオ）」を切り替えて聴き比べることができる。詳しくは店頭備え付けの操作説明POPを参照のこと。【既存の体験ポイント】
二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」
SHIBUYA TSUTAYA 4F 「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」 【新規体験ポイント】
梅田 蔦屋書店
ビックカメラ 池袋西口IT tower店
ビックカメラ 有楽町店
ビックカメラ 日本橋三越
ビックカメラ 新宿西口店
ビックカメラ ラゾーナ川崎店
ビックカメラ 新横浜店
ビックカメラ 柏店
ビックカメラ 大宮西口そごう店
ビックカメラ 札幌店
ビックカメラ 名古屋駅西店
ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店
ビックカメラ なんば店