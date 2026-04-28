家計管理アプリ「お小遣い帳 ポケマネ」を開発・運営する株式会社ＮｉｌＣｒａｆｔは、お小遣い制を採用している既婚男性の「お財布事情」を明らかにするため、全国の２０歳〜５９歳の既婚男性３００人を対象にインターネット調査を実施した。

本調査の結果、既婚男性の約半数（４９．０％）が月３万円未満のお小遣いで生活。月５万円未満の層まで含めると７８．３％となり、お小遣い制のお父さんの約８割が「月５万円未満」のなかでやりくりしている実態が浮かび上がった。５３．０％が「現状のお小遣い額では足りない」と回答しており、不足感がなくなる現実的なボーダーラインは「月４〜５万円未満」が最多で、現状との差は約＋２万円となった。

さらに、お小遣いのやりくりの工夫について、「お弁当を持参する」が２９．７％（８９名）、「会社の飲み会など、付き合いの出費を極力断る」が２８．０％（８４名）、「趣味や自分のためのお金を極力使わない」が２５．０％（７５名）、「ワンコイン以下のランチにする」が２３．７％（７１名）と続いた。一方で、「お小遣い帳ツールなどで残金を常に把握している」と回答した男性はわずか１４．３％にとどまり、約９割（８５．７％）が「残金を把握しないまま」節約や我慢を続けている実態が浮かび上がった。