いま気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「待ちに待ったゴールデンウイークです。この時期ならではのおすすめの旅行先はありますか？というのを伺っていきます。ちなみに私は数年前にゴールデンウイークに行った洞爺湖が最高でしたね。緑が深まり始める季節。そしてこの時期とはいえ、まだまだ寒い中入る温泉が最高でした」





『実際に行って良かった！ＧＷにもオススメ“道内の旅行先”は？』（藤井アナウンサー）「この時期におすすめは？」（札幌市在住）「この時期でしたら函館。サクラを見て、名探偵コナンの映画（に出ていた）スポットを巡って楽しみながら。（函館山の）ロープウェイ。（コナンの）映画で目立つシーンがあるので、そこを子どもたちと映画を事前に見て予習して楽しんだ」こちらの男性もー（札幌市在住）「（このＧＷにも）ちょうど函館に行こうと思っていて。（函館に行ったら）ラッキーピエロとかハセガワストアでやきとり弁当を食べたりとか、食べ物を楽しんでいます」サクラ満開の便りも届いている函館をあげる方が多くいました。道南ではー（藤井アナウンサー）「どこかおすすめは？」（札幌市在住）「松前城のサクラが（咲くのが）早いので、松前町と江差町を回ったことがある。松前城のサクラはいろいろな種類が豊富なので楽しめた。ギョイコウという緑色のサクラもあるし」

旅行会社大手・ＪＴＢの調査によりますと、ゴールデンウイークに旅行に行くと答えた人は２３．４％で、旅行先として北海道は２０２５年よりも０．９ポイント増えて４位となりました。



出かける場所として気になっているところは、自然が楽しめる場所として国立公園や花畑をあげた人が２６．９％で１位。



歴史スポットが２位。



登山やアウトドアが３位だったということです。



（札幌市在住）「おすすめは子どもが小さい時はおたる水族館や（札幌の）円山動物園 、旭川の旭山動物園によく行っていた。円山動物園が一番（近いので）何回も足を運ぶし、ゾウやキリンとかあの大きさに（子どもが）感動しますよね。子どもがレッサーパンダを見て『欲しい欲しい』みたいな。そんな思い出がある」



（札幌市在住）「（札幌の）さとらんどで自転車をこいだりして面白かった」



（札幌市在住）「アスレチックとかもあって、その中で遊んだりとか。長男もいるけど長男もすごくその中でぐるぐる遊んだりしていた」



（札幌市在住）「ことしは（ＧＷにむかわ町の）穂別キャンプ場に行く。ちょっと寒いので夜に焚き火をしたりとか、キャンプ飯をみんなで作ったりとかのんびりしました。山中で自然がすごく近く感じられる」



最大１２連休となる２０２６年のゴールデンウイーク。



みなさんおすすめの旅行スポットはどこですか？