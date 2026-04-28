ゴールデンウィーク限定開催のディナービュッフェ5選。蟹食べ放題やマグロの解体パフォーマンスなどイベントビュッフェが勢揃い
◆ゴールデンウィーク限定開催のディナービュッフェ5選。蟹食べ放題やマグロの解体パフォーマンスなどイベントビュッフェが勢揃い
画像：ブラスリーハーモニー／ホテルイースト21東京〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
GWのおでかけ先を考え始めるこの時期。家族とのおでかけや普段よりちょっと贅沢なデート、久しぶりに集まる友人との女子会にもぴったりな、ディナータイムに予約ができるGW限定ビュッフェをご紹介。
蟹食べ放題や解体パフォーマンスなど、イベント性もたっぷりのビュッフェはこの時期ならでは！ GWの特別な思い出に、ぜひビュッフェを選んでみて。
◆ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル（新宿）
GWはカニ食べ放題を満喫！滞在時間無制限で楽しむ豪華ホテルビュッフェ
新宿駅からほど近い新宿プリンスホテルの「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」では、ゴールデンウィーク限定の豪華なカニ食べ放題ビュッフェを開催。
目玉となるのは、なんといっても「カニの食べ放題」。さらに国産牛のローストビーフや、季節の野菜を目の前で仕上げる鉄板焼きなど、活気あふれる空間でバラエティー豊かなメニューを堪能できる。タイムサービスで登場する「スモア風カッサータ」や、柑橘系をメインにした夏仕様の爽やかなスイーツも見逃せない。
こちらのビュッフェは滞在時間の制限がないため、時間を気にせずゆったり過ごせるのがうれしいポイント。お子様料金の設定もあり、家族でのお出かけや、友人との特別なランチにもぴったり。新宿の喧騒を離れたホテルならではの空間で、お腹も心も満たされる素敵なひとときを過ごして。
ゴールデンウイークはカニ食べ放題★タイムサービス付き+カフェフリー（滞在時間無制限）
店舗名：ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
住所： 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 新宿プリンスホテル B2F
提供期間：2026/5/1（金）〜5/10（日）
料金：大人7,500円、小学生3,277円、4歳〜未就学1,130円
※税・サ込
◆ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜（東陽町）
3日前までの予約でお得に！家族で楽しむ「わくわくファミリーディナーブッフェ」
東陽町にあるヨーロピアンクラシックな「ホテル イースト21東京」の「ブラスリー ハーモニー」では、ゴールデンウィーク限定の特別なディナービュッフェを開催。
注目は、GW限定の寿司食べ放題。さらに、しっとりと焼き上げた国産牛ローストビーフや新鮮なサーモン料理など、合計29種類もの豊富なメニューがラインナップ。お子様に人気の「オムライス」や「特製カレー」なども充実しているから、家族みんなで「わくわく」する食事の時間を過ごせる。
5月2日から5月6日までの期間限定で、3日前までに予約をすると10％OFFになるうれしい早割特典も。ホテルのあたたかなサービスに包まれながら、家族の笑顔が広がる特別なディナータイムをゆったりと楽しんで。
GWは家族そろって、わくわくファミリーディナーブッフェ！（5/2〜5/6 ・3前日までのご予約で10％OFF）
店舗名：ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
住所： 東京都江東区東陽6-3-3 ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜 2F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/6（水・祝）
料金：大人7,110円、小人（4〜12歳）4,500円
※税・サ込
◆TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル（潮見）
迫力の解体ショーにときめく！鮮魚を味わい尽くすGW限定のフィッシュマーケット
潮見駅から徒歩1分、豊洲エリアからも好アクセスの「東京ベイ潮見プリンスホテル」にある「TIDE TABLE Shiomi」。こちらでは、ゴールデンウィークだけの特別なディナービュッフェが開催される。
一番の注目は、目の前で鮮魚をさばくライブ感たっぷりの「解体パフォーマンスショー」。豊洲市場の仲卸から仕入れたマグロを、お刺身や炙りなど多彩なスタイルで堪能できるのが贅沢。ほかにも、自分好みの具材で楽しめる「手巻き寿司」や「ばらちらし」など、お祝いムード満点のメニューがずらりと並ぶ。
キッズコーナーには、ハンバーグやエビフライ、端午の節句にちなんだ「柏餅」など、お子様が喜ぶメニューも日替わりで登場。3歳以下は無料で楽しめるのもうれしいポイント。アートに彩られたおしゃれな空間で、家族みんなの心もお腹も満たされる特別な夜を過ごして。
GW ディナーブッフェ〜SHIOMI Fish Market〜+ソフトドリンクバー付き
店舗名：TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル
住所： 東京都江東区潮見2丁目8番16号 東京ベイ潮見プリンスホテル 1F
提供期間：2026/5/1（金）〜5/5（火・祝）
料金：大人7,500円、4〜12歳3,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ダイニング フェリオ／リーガロイヤルホテル東京（早稲田）
にぎり寿司やローストビーフに舌鼓。伝統あるホテルで楽しむGW限定ビュッフェ
早稲田の緑豊かな環境に佇むリーガロイヤルホテル東京。その1階にある「ダイニング フェリオ」では、5月2日から5日までの期間限定で、GWの集まりにふさわしい特別なディナービュッフェが開催される。
注目は、この期間にしか味わえない限定メニューの数々。ライブキッチンでお客様の目の前で仕上げる「ローストビーフ」や、華やかな「にぎり寿司」など、大人も子供も大好きなごちそうが勢揃い。デザートには、柑橘の香りが華やかに広がる「クレープシュゼット」がライブパフォーマンスで登場し、できたてのおいしさを楽しめる。
「リラックス＆モダン」をコンセプトにした店内は、家族での会食や友人との女子会を優雅に演出してくれる。格式あるホテルならではの本格的な味わいと、温かなおもてなしに包まれながら、連休の思い出に残るひとときを。
【GW/ディナービュッフェ】ローストビーフ、にぎり寿司など(5/2〜5・120分制)
店舗名：ダイニング フェリオ／リーガロイヤルホテル東京
住所： 東京都新宿区戸塚町1-104-19 リーガロイヤルホテル東京 1F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/5（火・祝）
料金：大人7,500円、小学生4,000円、幼児（4〜6歳）2,000円
※税・サ込
◆ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル（桜木町）
みなとみらいの夜景にうっとり。九州・沖縄の美食といちごスイーツを欲張りに楽しむGW
桜木町駅からすぐの好立地にある「ダイニング＆バー ベイサイド」。GW期間中、普段は味わえない特別なディナービュッフェが限定開催される。
今回のテーマは「九州・沖縄めぐり」。黒豚のローストポークやもつ鍋など、旅気分を味わえるご当地メニューがずらり。さらに、旬のいちごをたっぷり使ったデザートも充実しており、お食事からスイーツまで大満足のラインナップ。夜には大きな窓からみなとみらいのきらめく夜景を一望できるため、デートや女子会を華やかに演出してくれる。
20時半までたっぷり滞在できるので、時間を忘れてゆったりとおしゃべりを楽しめるのが魅力。美しい景色を眺めながら、家族や大切な人と心温まるディナータイムを過ごして。
GWディナービュッフェ〜九州・沖縄めぐり×苺のデザート〜+ソフトドリンク飲み放題+20時半まで滞在可
店舗名：ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
住所： 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 横浜桜木町ワシントンホテル 5F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/5（火・祝）
料金：大人6,800円
※税・サ込
画像：ブラスリーハーモニー／ホテルイースト21東京〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
GWのおでかけ先を考え始めるこの時期。家族とのおでかけや普段よりちょっと贅沢なデート、久しぶりに集まる友人との女子会にもぴったりな、ディナータイムに予約ができるGW限定ビュッフェをご紹介。
◆ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル（新宿）
GWはカニ食べ放題を満喫！滞在時間無制限で楽しむ豪華ホテルビュッフェ
新宿駅からほど近い新宿プリンスホテルの「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」では、ゴールデンウィーク限定の豪華なカニ食べ放題ビュッフェを開催。
目玉となるのは、なんといっても「カニの食べ放題」。さらに国産牛のローストビーフや、季節の野菜を目の前で仕上げる鉄板焼きなど、活気あふれる空間でバラエティー豊かなメニューを堪能できる。タイムサービスで登場する「スモア風カッサータ」や、柑橘系をメインにした夏仕様の爽やかなスイーツも見逃せない。
こちらのビュッフェは滞在時間の制限がないため、時間を気にせずゆったり過ごせるのがうれしいポイント。お子様料金の設定もあり、家族でのお出かけや、友人との特別なランチにもぴったり。新宿の喧騒を離れたホテルならではの空間で、お腹も心も満たされる素敵なひとときを過ごして。
ゴールデンウイークはカニ食べ放題★タイムサービス付き+カフェフリー（滞在時間無制限）
店舗名：ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
住所： 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 新宿プリンスホテル B2F
提供期間：2026/5/1（金）〜5/10（日）
料金：大人7,500円、小学生3,277円、4歳〜未就学1,130円
※税・サ込
◆ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜（東陽町）
3日前までの予約でお得に！家族で楽しむ「わくわくファミリーディナーブッフェ」
東陽町にあるヨーロピアンクラシックな「ホテル イースト21東京」の「ブラスリー ハーモニー」では、ゴールデンウィーク限定の特別なディナービュッフェを開催。
注目は、GW限定の寿司食べ放題。さらに、しっとりと焼き上げた国産牛ローストビーフや新鮮なサーモン料理など、合計29種類もの豊富なメニューがラインナップ。お子様に人気の「オムライス」や「特製カレー」なども充実しているから、家族みんなで「わくわく」する食事の時間を過ごせる。
5月2日から5月6日までの期間限定で、3日前までに予約をすると10％OFFになるうれしい早割特典も。ホテルのあたたかなサービスに包まれながら、家族の笑顔が広がる特別なディナータイムをゆったりと楽しんで。
GWは家族そろって、わくわくファミリーディナーブッフェ！（5/2〜5/6 ・3前日までのご予約で10％OFF）
店舗名：ブラスリー ハーモニー／ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜
住所： 東京都江東区東陽6-3-3 ホテル イースト21東京 〜オークラホテルズ＆リゾーツ〜 2F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/6（水・祝）
料金：大人7,110円、小人（4〜12歳）4,500円
※税・サ込
◆TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル（潮見）
迫力の解体ショーにときめく！鮮魚を味わい尽くすGW限定のフィッシュマーケット
潮見駅から徒歩1分、豊洲エリアからも好アクセスの「東京ベイ潮見プリンスホテル」にある「TIDE TABLE Shiomi」。こちらでは、ゴールデンウィークだけの特別なディナービュッフェが開催される。
一番の注目は、目の前で鮮魚をさばくライブ感たっぷりの「解体パフォーマンスショー」。豊洲市場の仲卸から仕入れたマグロを、お刺身や炙りなど多彩なスタイルで堪能できるのが贅沢。ほかにも、自分好みの具材で楽しめる「手巻き寿司」や「ばらちらし」など、お祝いムード満点のメニューがずらりと並ぶ。
キッズコーナーには、ハンバーグやエビフライ、端午の節句にちなんだ「柏餅」など、お子様が喜ぶメニューも日替わりで登場。3歳以下は無料で楽しめるのもうれしいポイント。アートに彩られたおしゃれな空間で、家族みんなの心もお腹も満たされる特別な夜を過ごして。
GW ディナーブッフェ〜SHIOMI Fish Market〜+ソフトドリンクバー付き
店舗名：TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル
住所： 東京都江東区潮見2丁目8番16号 東京ベイ潮見プリンスホテル 1F
提供期間：2026/5/1（金）〜5/5（火・祝）
料金：大人7,500円、4〜12歳3,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ダイニング フェリオ／リーガロイヤルホテル東京（早稲田）
にぎり寿司やローストビーフに舌鼓。伝統あるホテルで楽しむGW限定ビュッフェ
早稲田の緑豊かな環境に佇むリーガロイヤルホテル東京。その1階にある「ダイニング フェリオ」では、5月2日から5日までの期間限定で、GWの集まりにふさわしい特別なディナービュッフェが開催される。
注目は、この期間にしか味わえない限定メニューの数々。ライブキッチンでお客様の目の前で仕上げる「ローストビーフ」や、華やかな「にぎり寿司」など、大人も子供も大好きなごちそうが勢揃い。デザートには、柑橘の香りが華やかに広がる「クレープシュゼット」がライブパフォーマンスで登場し、できたてのおいしさを楽しめる。
「リラックス＆モダン」をコンセプトにした店内は、家族での会食や友人との女子会を優雅に演出してくれる。格式あるホテルならではの本格的な味わいと、温かなおもてなしに包まれながら、連休の思い出に残るひとときを。
【GW/ディナービュッフェ】ローストビーフ、にぎり寿司など(5/2〜5・120分制)
店舗名：ダイニング フェリオ／リーガロイヤルホテル東京
住所： 東京都新宿区戸塚町1-104-19 リーガロイヤルホテル東京 1F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/5（火・祝）
料金：大人7,500円、小学生4,000円、幼児（4〜6歳）2,000円
※税・サ込
◆ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル（桜木町）
みなとみらいの夜景にうっとり。九州・沖縄の美食といちごスイーツを欲張りに楽しむGW
桜木町駅からすぐの好立地にある「ダイニング＆バー ベイサイド」。GW期間中、普段は味わえない特別なディナービュッフェが限定開催される。
今回のテーマは「九州・沖縄めぐり」。黒豚のローストポークやもつ鍋など、旅気分を味わえるご当地メニューがずらり。さらに、旬のいちごをたっぷり使ったデザートも充実しており、お食事からスイーツまで大満足のラインナップ。夜には大きな窓からみなとみらいのきらめく夜景を一望できるため、デートや女子会を華やかに演出してくれる。
20時半までたっぷり滞在できるので、時間を忘れてゆったりとおしゃべりを楽しめるのが魅力。美しい景色を眺めながら、家族や大切な人と心温まるディナータイムを過ごして。
GWディナービュッフェ〜九州・沖縄めぐり×苺のデザート〜+ソフトドリンク飲み放題+20時半まで滞在可
店舗名：ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
住所： 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 横浜桜木町ワシントンホテル 5F
提供期間：2026/5/2（土）〜5/5（火・祝）
料金：大人6,800円
※税・サ込