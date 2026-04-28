◆園田競馬１日目（４月２８日）

《下原 理》

５１勝。ワンダーブリング（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「ゲート内でうるさい面があるようなので外枠はプラス」（◎）。セッティングサン（１０Ｒ）も「大外枠はこの馬にとっていい」（◎）。ラッピングボックス（５Ｒ）とエマージェンス（７Ｒ）は「１番枠をどう乗りこなすか」（○）。エルピーゾ（９Ｒ）も「内枠なので、うまくさばければ」（○）。エギエネス（６Ｒ）は「もう一歩のところまできている」（○）。

《田野 豊三》

４５勝。マダムホーク（１１Ｒ）で一発を狙う。「気難しい面があるので１４００メートルが一番乗りやすいと思っている。好位で我慢が利けば」（◎）。テクノドラゴン（６Ｒ）は「力を出し切れれば条件的にはやれる」（○）。ギアセカンド（５Ｒ）も「力的には走っても不思議はないが、状態がどこまで戻っているかがカギ」（○）。サクラグラシュー（４Ｒ）は「クラス慣れが必要」（△）。

《杉浦 健太》

３２勝。ワキノフラッシュ（１Ｒ）に手応え。「実績を考えるとやれると思います」（◎）。グランドルチル（１１Ｒ）も「どんな競馬でもできるし、距離延長も問題ない。５８キロをクリアしてくれれば」（◎）。パリパリ（２Ｒ）は「前回みたいな競馬、流れが理想」（○）。サインポール（６Ｒ）も「ロスなく運んでどこまで」（○）。ブリッツェンシチー（１０Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《笹田 知宏》

１９勝。期待のウイングスオール（１０Ｒ）は「（昨年１２月の）復帰後、以前ほど、はじけなくて…。そこが気がかり」（○）。サトノロワ（２Ｒ）は「久々なので叩く必要があるかも」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。フォーウィンド（４Ｒ）に好感触。「追い切りの動きがよかった。調子は上がってきている」（◎）。エンジェルモモ（５Ｒ）は「前走は１番枠が災いした。外寄りの枠に入ったのはプラス」（○）。プライムテーラー（６Ｒ）も「昇級戦だが、勝った前走と同じ状態で臨める」（○）。

《大山 真吾》

１６勝。シアワセノクツ（３Ｒ）で勝利を意識。「上向いてきた。距離も問題ないし楽しみ」（◎）。ハヌマーン（２Ｒ）も「前回はいい脚を使った。上積みも見込める」（◎）。エイシンセレナ（１Ｒ）は「楽に前へ行ければ」（○）。ニシノカリウド（５Ｒ）も「最後は伸びてくるので、好位へつけたい」（○）。スナークサンダー（１０Ｒ）は「行ってどこまで粘れるか」（○）。

《川原 正一》

１４勝。メイショウフィガロ（４Ｒ）に気合。「前走の内容がいい」（◎）。メイショウカジキ（７Ｒ）は「安定している。展開が向けば」（○）。

《新庄 海誠》

１３勝。おすすめはシンプウコエド（１Ｒ）で「このメンバーなら一発あっていい」（◎）。シェナクィーン（２Ｒ）も「久々になるが乗り込みは十分。初戦から戦えそう」（◎）。ゼンダンスバシリ（１０Ｒ）は「昇級してから安定した成績を残しているように調子はいい。位置取り次第で」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触