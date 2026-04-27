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ティファールは、電気圧力鍋「ラクラ・クッカー コンパクト CY3518JPA」を、10％オフの14,200円（税込）で販売しています。

【オンライン限定】 ティファール 電気圧力鍋 3L 4人用 時短 おまかせ手料理 1台12役 自動調理 無水調理 「ラクラ・クッカー コンパクト」 独自の煮込み鍋 レシピブック付き ブラック CY3518JPA T-Fal \14,200 （2026/04/27 17:19時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

1台12役の多彩なモード搭載で、毎日の料理を時短に！

↑ティファールの「ラクラ・クッカー コンパクト CY3518JPA」。

ラクラ・クッカー コンパクト CY3518JPAは、圧力調理をはじめ、蒸す、煮る、炒める、低温調理、無水調理、発酵など、1台で12役をこなす多機能な電気圧力鍋です。

最大の魅力は、普通の鍋と比較して調理時間を最大3分の1まで短縮できる圧力調理機能。時間がないときの料理や、手間のかかる煮込み料理も短時間でおいしく仕上がるとうたいます。

さらに、カレー、肉じゃが、角煮といった人気のメニューは専用のレシピモードを搭載。材料を入れてボタンを押すだけで、ほったらかしでおいしい料理が完成します。白米や玄米の炊飯モードも備わっており、毎日の炊飯器代わりとしても活躍するとのことです。

毎日のお料理をもっと便利にしてみませんか？ お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ティファールの電気圧力鍋が今なら14,200円！

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