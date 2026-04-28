上戸彩「週刊FLASH」表紙登場「SAKAMOTO DAYS」役どころを語る
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の上戸彩が、4月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭に登場する。
【写真】40歳美人女優、美肩のぞくグラビア披露
確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアに仕上がっている。インタビューでは最新の出演映画「SAKAMOTO DAYS」での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。
そのほか今号には、大槻理子、森脇梨々夏、 蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、≠MEの尾木波菜らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳美人女優、美肩のぞくグラビア披露
◆上戸彩「週刊FLASH」表紙登場
確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアに仕上がっている。インタビューでは最新の出演映画「SAKAMOTO DAYS」での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。
◆蓬莱舞・≠ME尾木波菜らも登場
そのほか今号には、大槻理子、森脇梨々夏、 蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、≠MEの尾木波菜らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】