博多駅前のランドマーク「西日本シティビル」が、ことし7月に開業すると発表されました。これまで未公開だったフロアが27日、報道陣に新たに公開されました。

博多駅前の新たなランドマーク「西日本シティビル」で27日、公開されたのは、新たな本店としてビルに入る西日本シティ銀行の営業部の窓口や行員たちが働くエリアなどです。



■八木菜月アナウンサー

「こちら4階の執務室は壁や仕切りがなく、かなり広々としたワンフロアです。開放的な空間です。」





4階から9階の一部は西日本フィナンシャルホールディングスグループの執務室で、従来の銀行の堅いイメージとは違う行員のための交流スペースがあります。3階には応接室や会議室があり、会議室は、全部で25室設けられています。こちらは、最大およそ400人を収容できる大会議室です。支店長会議のほか、セミナーなどにも使用できるということです。地下2階には、地域社会に貢献するための文化交流を生み出す施設が整備されました。■八木アナウンサー「こちらが多目的ホールで、中に入ってみますと、広々とした空間が広がっています。そして、とてもよく声が響きます。」音の響きにこだわって作られたこちらのホールは、最大およそ400人を収容できます。天井や壁などには九州産の木材がふんだんに使われていて、温もりのあるデザインとなっています。いすには、博多織の献上柄があしらわれています。

西日本シティ銀行の新たな本店ビルの窓口業務は、営業時間が平日午後8時まで延長され、土日も午前10時から午後5時まで営業します。



口座開設など現金を伴わない取り引きや、相談に限ったものですが、博多駅前という立地を生かし、顧客の拡大につなげる狙いです。



西日本シティビルは、7月21日の開業予定です。