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ProGrade Digital製品が5月1日（金）より値上げ 増額分のポイントを…
ProGrade Digital製品が5月1日（金）より値上げ 増額分のポイントを期間限定で付与
ProGrade Digital製品が5月1日（金）より値上げ 増額分のポイントを期間限定で付与
左からCFexpress 4.0 Type B GOLD 512GB、同1TB。いずれも50%強の値上げとなる。
ProGrade Digital Inc.（プログレードデジタル）は、Amazon.co.jp内の公式ストアにおいて、一部製品の通常価格を5月1日（金）に変更する。
フラッシュメモリー価格の変動に対応するための価格改定。対象となるのは、CFexpress、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIなどの各種メモリーカードと、ポータブルSSD、各種カードリーダー。
また、価格改定にともなう移行措置として、5月1日（金）から5月15日（金）までの15日間、メモリー製品を対象に値上げ分相当のポイントを追加付与する。
改定される主な対象製品と新旧価格、値上げ率、および期間中のポイント付与率は以下の通り（価格はすべて税込。値上げ率は小数点以下を四捨五入。ポイント還元率は新価格に対するもので期間限定）。
価格改定日
5月1日（金）
ポイント付与期間
5月1日（金）～5月15日（金）
CFexpress 4.0 Type B GOLD 240GB：30,800円→44,400円（値上げ率+44%）（ポイント33%） GOLD 512GB：55,100円→85,300円（値上げ率+55%）（ポイント38%） GOLD 1TB：84,300円→127,900円（値上げ率+52%）（ポイント37%） GOLD 2TB：158,800円→196,100円（値上げ率+23%）（ポイント22%） IRIDIUM 400GB：74,600円→93,800円（値上げ率+26%）（ポイント23%） IRIDIUM 800GB：129,600円→136,400円（値上げ率+5%）（ポイント8%） IRIDIUM 1.6TB：202,500円→213,200円（値上げ率+5%）（ポイント8%） CFexpress 2.0 Type B GOLD 128GB：24,300円→29,000円（値上げ率+19%）（ポイント19%） CFexpress 4.0 Type A IRIDIUM 480GB：60,000円→68,200円（値上げ率+14%）（ポイント15%） IRIDIUM 960GB：113,400円→131,300円（値上げ率+16%）（ポイント17%） CFexpress 2.0 Type A GOLD 120GB：27,600円→29,000円（値上げ率+5%）（ポイント8%） GOLD 240GB：37,300円→39,300円（値上げ率+5%）（ポイント8%） GOLD 480GB：53,500円→63,100円（値上げ率+18%）（ポイント18%） GOLD 960GB：107,000円→119,400円（値上げ率+12%）（ポイント14%） SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：16,200円→22,200円（値上げ率+37%）（ポイント30%） V60 GOLD 256GB：30,800円→37,600円（値上げ率+22%）（ポイント21%） V60 GOLD 512GB：60,000円→64,800円（値上げ率+8%）（ポイント11%） V60 GOLD 1TB：97,200円→129,600円（値上げ率+33%）（ポイント28%） V90 IRIDIUM 128GB：24,300円→30,700円（値上げ率+26%）（ポイント24%） V90 IRIDIUM 256GB：45,400円→51,200円（値上げ率+13%）（ポイント14%） V90 IRIDIUM 512GB：85,900円→90,400円（値上げ率+5%）（ポイント8%） V90 IRIDIUM 1TB：162,000円→170,500円（値上げ率+5%）（ポイント8%） microSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：16,400円→22,400円（値上げ率+37%）（ポイント29%） V60 GOLD 256GB：31,000円→37,700円（値上げ率+22%）（ポイント21%） V60 GOLD 512GB：60,100円→65,000円（値上げ率+8%）（ポイント11%） USB4 Portable SSD PG10 Pro 4TB V2：136,400円→170,500円（値上げ率+25%）（ポイント23%） PG10 Pro 8TB V2：238,700円→289,900円（値上げ率+21%）（ポイント21%） PG10 Pro 16TB V1：511,500円→716,100円（値上げ率+40%）（ポイント31%） PG10.5 Pro Mini 1TB：46,100円→58,000円（値上げ率+26%）（ポイント23%） PG10.5 Pro Mini 2TB：88,700円→93,800円（値上げ率+6%）（ポイント9%） PG10.5 Pro Mini 4TB：129,600円→153,500円（値上げ率+18%）（ポイント19%） USB 3.2 Gen 2対応Portable SSD PG30 500GB：25,600円→29,000円（値上げ率+13%）（ポイント15%） PG30 1TB：42,700円→51,200円（値上げ率+20%）（ポイント20%） USB4 Card Reader CFexpress 4.0 B PG05.6：17,100円→18,000円（値上げ率+5%） CFexpress 4.0 A PG09.6：17,100円→18,000円（値上げ率+5%） USB 3.2 Gen 2 Dual Slot Card Reader CFast/SD PG02：13,700円→14,500円（値上げ率+6%） CFexpress B/SD PG05.5：13,700円→14,500円（値上げ率+6%） SD/SD PG08：13,700円→14,500円（値上げ率+6%） CFexpress A/SD PG09：13,700円→14,500円（値上げ率+6%） Thunderbolt4/USB4 HUB PG20 Pro Hub USB4 x3：29,000円（変更なし） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,200円（変更なし）