TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第3話「幼なじみは誘いをかける」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

中学の卒業式、誰からも注目されるみくがずっと自分を気にかけてくれていたと知り、必ず追いつくと決意した優希也。しかし今は、彼女に何をしてあげれば喜んでもらえるのかがさっぱりわからない。雛子からアドバイスをもらった優希也は、みくとある約束を交わす。これはデートか、それとも新たな「愛してるゲーム」の始まりか……。

公開された先行カットでは、花束を抱え笑顔を見せる中学時代のみく、デート（？）に張り切る優希也の様子などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）