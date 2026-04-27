「パパ似のイケメン君」中田翔、“歯が無さすぎる”息子の顔出しショット公開！ 「ヤンチャっぽいね」
元プロ野球選手の中田翔さんは4月26日、自身のInstagramを更新。息子2人の顔出しショットを披露しました。
【写真】中田翔、息子2人の顔出しショット
ファンからは、「かわいいなぁ」「お2人共、パパ似のイケメン君」「成長の証ですもんね」「仲良し兄弟 癒されます」「2人ともヤンチャっぽいね笑」「本当に可愛い〜 癒される天使たち」「これからの成長楽しみですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔、息子2人の顔出しショット
「本当に可愛い〜 癒される天使たち」中田さんは「2人とも歯が無さすぎる笑笑」とつづり、画像と写真を1枚ずつ公開。2人の息子たちのかわいい顔出しショットです。画像は写真をステッカー風に加工したようで、吹き出しやハートでかわいくデコレーションされています。息子たちへの愛情がたっぷり伝わる投稿です。
息子たちとのプライベートショット自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している中田さん。18日の投稿では「どっか行きたいな〜！！ 早く夏ならんかな〜」とつづり、息子たちとのプライベートショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)