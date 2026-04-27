元プロ野球選手の中田翔さんは4月26日、自身のInstagramを更新。息子2人の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中田翔さん公式Instagramより）

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元プロ野球選手の中田翔さんは4月26日、自身のInstagramを更新。息子2人の顔出しショットを披露しました。

【写真】中田翔、息子2人の顔出しショット

「本当に可愛い〜　癒される天使たち」

中田さんは「2人とも歯が無さすぎる笑笑」とつづり、画像と写真を1枚ずつ公開。2人の息子たちのかわいい顔出しショットです。画像は写真をステッカー風に加工したようで、吹き出しやハートでかわいくデコレーションされています。息子たちへの愛情がたっぷり伝わる投稿です。

ファンからは、「かわいいなぁ」「お2人共、パパ似のイケメン君」「成長の証ですもんね」「仲良し兄弟　癒されます」「2人ともヤンチャっぽいね笑」「本当に可愛い〜　癒される天使たち」「これからの成長楽しみですね」と、絶賛の声が集まりました。

息子たちとのプライベートショット

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している中田さん。18日の投稿では「どっか行きたいな〜！！　早く夏ならんかな〜」とつづり、息子たちとのプライベートショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)