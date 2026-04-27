○きんでん <1944> [東証Ｐ]

発行済み株式数の16.92％にあたる3350万株(金額で2237億3210万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は4月28日から6月1日まで。買い付け価格は6677円。今回取得した全株は6月30日付で消却する予定。



○日立 <6501> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.56％にあたる1億6000万株(金額で5000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月28日から27年3月31日まで。



○ＭＣＪ <6670> [東証Ｓ]

発行済み株式数の7.46％にあたる759万6780株の自社株を消却する。消却予定日は6月17日。



○マクセル <6810> [東証Ｐ]

発行済み株式数の13.40％にあたる629万2200株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○エクセディ <7278> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.47％にあたる200万株(金額で80億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から12月31日まで。



［2026年4月27日］



株探ニュース