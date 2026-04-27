「父親がどんぶり勘定で…」34歳女性、年収400万円、貯金100万円。介護と転職で実家に戻った本音
家族の介護や転職といった環境の変化を機に、実家という拠点を活用しながら自身の生活と家族のサポートを両立させる選択をする人もいます。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県横浜市中区在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：神奈川県横浜市中区
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：母100万円、自分400万円
実家の間取り：一軒家
交際費：0円〜1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円〜8万円
貯金総額：100万円
実家を出るかどうかについては「祖母の介護が落ち着いたら」と話しました。
さらに「転職して、実家からの通勤が便利だったことで、完全に実家暮らしに戻った」と話してくれました。
その背景には「会話の中にハラスメントが多く、精神的な苦痛が多々ある。家事などの価値観の違いは慣れれば対応できたが、言葉選びに関しては未だ慣れず、もやもやすることが増えたと思う」と、精神的な負担の大きさをにじませました。
お金に関する悩みでは「私はきちんと家計簿をつけて支出を管理したいが、父親がどんぶり勘定で、何にお金を使ったのか分からなくなる。固定資産税など、今後誰がどう支払うのかも悩んでいるが、話し合いにならない」と続け、家計管理の難しさを明かしてくれました。
介護や家計管理など家族の問題に直面しながらも、着実に貯蓄に励む姿が印象的です。価値観のズレによる葛藤を抱えつつ、将来を見据えた模索が続いています。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県横浜市中区在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：34歳女性
職業：会社員
在住：神奈川県横浜市中区
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：母100万円、自分400万円
実家の間取り：一軒家
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：1万円〜3万円
交際費：0円〜1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円〜8万円
貯金総額：100万円
実家を出るかどうかについては「祖母の介護が落ち着いたら」と話しました。
「元々都内で一人暮らし」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「元々都内で一人暮らしをしていたが、両親が祖母の介護のため、祖母の家に滞在することが増え、私が運転をしたり、実家に戻って留守番をするようになった」と回答。
さらに「転職して、実家からの通勤が便利だったことで、完全に実家暮らしに戻った」と話してくれました。
「父親がどんぶり勘定で……」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親とのジェネレーションギャップや価値観のズレ」といいます。
その背景には「会話の中にハラスメントが多く、精神的な苦痛が多々ある。家事などの価値観の違いは慣れれば対応できたが、言葉選びに関しては未だ慣れず、もやもやすることが増えたと思う」と、精神的な負担の大きさをにじませました。
お金に関する悩みでは「私はきちんと家計簿をつけて支出を管理したいが、父親がどんぶり勘定で、何にお金を使ったのか分からなくなる。固定資産税など、今後誰がどう支払うのかも悩んでいるが、話し合いにならない」と続け、家計管理の難しさを明かしてくれました。
介護や家計管理など家族の問題に直面しながらも、着実に貯蓄に励む姿が印象的です。価値観のズレによる葛藤を抱えつつ、将来を見据えた模索が続いています。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)