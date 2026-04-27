サッカーの百年構想リーグです。J1のファジアーノ岡山は、おととい（25日）ホームでアビスパ福岡と対戦しました。

ここ4戦、勝ち星のないファジアーノ。試合が動いたのは前半27分でした。左サイドを突破したウェリック ポポのクロスにあわせたのは白井！欲しかった先制点にホームのサポーターも沸きます。するとサイドが変わった後半16分。右サイドからの白井の折り返しを山根が流し込み追加点を奪います。また、堅い守りも復活し、クリーンシートで福岡に快勝。5戦ぶりの勝利となりました。

（木山隆之監督）

「我々がJ1で生き残っていくための一番大きなベースは、強い守備だと思うので、そこは忘れないように、それをここ2試合強く言ってきたので、少し、少しですけど戻ったかなというふうに思います」

次節は、あさって（29日）アウェーで名古屋グランパスと対戦します。

一方、J3のカマタマーレ讃岐は、きのう（26日）アウェーで愛媛FCと対戦しました。

スコアレスで迎えた後半9分。愛媛に右サイドから攻められ先制ゴールを許します。さらに7分後に追加点を奪われると、後半のアディショナルタイムにはオウンゴール。0対3で敗れたカマタマーレ、次節は、あさって（29日）ホームでツエーゲン金沢を迎え撃ちます。