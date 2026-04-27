aespa・KARINA、黒とピンクのゴルフウェア姿で登場 『MARK ＆ LONA』新ブランドアンバサダー就任
韓国発グローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダー・KARINAが、ゴルフブランド『MARK ＆ LONA』新ブランドアンバサダーに就任。27日、都内で記者発表会が行われ、KARINAが喜びを語った。
【写真】aespa・カリナのかわいすぎるゴルフウェア姿
このたび、KARINAを新ブランドアンバサダーに迎えた新ビジュアルと、新CMが公開。同ブランドを展開する株式会社キューブ代表取締役会長兼社長の松村智明氏は「ブランド発足当時から、デザインするうえでのミューズを探しておりました。近年、根強い人気を誇るK‐POPカルチャーの様々なMVを見る中で、aespaの楽曲『Supernova』の映像冒頭でKARINAさんが登場してくるシーンに背筋がビビッとなりました」と、KARINAの圧倒的な存在感に衝撃を受けて起用を決めたことを明かした。
家族がゴルフ好きだそうで、以前から『MARK ＆ LONA』を知っており「素敵なゴルフグッズがたくさんあるブランドというイメージを持っていました」とKARINA。今回は黒とピンクのゴルフウェアを着用して登場し「着心地も良いですし、本当に楽です。ブラックに炎のようなデザインがあしらわれており、シルエットも美しく、デザイン性もあり、素敵だと思っています」と着用した感想を語った。このデザインを含めた5ルックのスタイリングが、5月以降より順次発売される。
そんなゴルフウェアを着用した新CM「PLAY ILLUSION」編が、本日より公開。映像の中では人生で初めてのパターゴルフに挑戦しており、「事前にスタッフさんが教えてくれて、できるだけプロに見えるように頑張りました……！」と撮影をを振り返った。映像内ではホールインに成功しているが「実際はどうだったか、秘密です！」とお茶目に語った。
そんなパターゴルフを、ステージ上でも披露することに。3回しか挑戦できない中で、3回目に見事ホールインを成功させて「やったー！」と大喜びしていた。
『MARK ＆ LONA』は、2008年のブランド誕生以来「Luxury Golf」という唯一無二の価値観を掲げ、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、まったく新しい概念を確立してきた。
幅広いコラボレーションは著名なキャラクターやアーティストにとどまらず、スニーカーやコスメ、スイーツなど異業種との取り組みにも広がっている。また、いち早くアップサイクルにも取り組み話題を集めるなど、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを構築。そして、ブランド誕生から18年以上を経た現在も独創的なスタイルで進化を続け、世界各地で展開する旗艦店を通じて、高い支持と注目を集め続けている。
【写真】aespa・カリナのかわいすぎるゴルフウェア姿
このたび、KARINAを新ブランドアンバサダーに迎えた新ビジュアルと、新CMが公開。同ブランドを展開する株式会社キューブ代表取締役会長兼社長の松村智明氏は「ブランド発足当時から、デザインするうえでのミューズを探しておりました。近年、根強い人気を誇るK‐POPカルチャーの様々なMVを見る中で、aespaの楽曲『Supernova』の映像冒頭でKARINAさんが登場してくるシーンに背筋がビビッとなりました」と、KARINAの圧倒的な存在感に衝撃を受けて起用を決めたことを明かした。
そんなゴルフウェアを着用した新CM「PLAY ILLUSION」編が、本日より公開。映像の中では人生で初めてのパターゴルフに挑戦しており、「事前にスタッフさんが教えてくれて、できるだけプロに見えるように頑張りました……！」と撮影をを振り返った。映像内ではホールインに成功しているが「実際はどうだったか、秘密です！」とお茶目に語った。
そんなパターゴルフを、ステージ上でも披露することに。3回しか挑戦できない中で、3回目に見事ホールインを成功させて「やったー！」と大喜びしていた。
『MARK ＆ LONA』は、2008年のブランド誕生以来「Luxury Golf」という唯一無二の価値観を掲げ、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、まったく新しい概念を確立してきた。
幅広いコラボレーションは著名なキャラクターやアーティストにとどまらず、スニーカーやコスメ、スイーツなど異業種との取り組みにも広がっている。また、いち早くアップサイクルにも取り組み話題を集めるなど、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを構築。そして、ブランド誕生から18年以上を経た現在も独創的なスタイルで進化を続け、世界各地で展開する旗艦店を通じて、高い支持と注目を集め続けている。