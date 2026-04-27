日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行い、朝の情報番組「ＺＩＰ！」のスタッフが、番組の内部情報が含まれた資料などを個人のＳＮＳアカウントに投稿した問題に言及し、謝罪した。

４月初旬に「ＺＩＰ！」の新人スタッフが自身の個人インスタグラムアカウントで、出演タレントの名前が記載された内部資料や番組のシフト表、同局の入構証などを投稿。ＳＮＳで拡散され、情報管理体制などが物議を醸していた。

同局の福田博之社長は、一連の事態を「本事案を大変重く受け止めております。本人は深く反省しております」などと謝罪。問題を起こしたスタッフは「社会人になったばかりの新人スタッフ」であったことを明かした。

情報漏えいに関する研修などの実施の有無については、「研修については当該番組でも（当該）新人を含むスタッフに対して、４月１日にＳＮＳ情報漏えいの禁止などを盛り込んだ研修を実施していたが、本事案を招いた。我々の対応が十分ではなかったと言わざるを得ません。全社的に改めて情報管理の徹底を周知、指導するように厳達いたしました。外部協力会社含めた管理体制の再点検を進めております」と説明した。

各企業では、新入社員や契約スタッフによるＳＮＳアカウントでの情報漏えい問題が相次いでおり、問題視されている。