女優・吉井怜が26日、自身のインスタグラムを更新。30年来の友人と集まったことをつづった。



【写真】30年の時間を感じさせない じゃれあう3人 み～んな美肌

「先日 あっちゃん @atsukokurusu と 好未ちゃん @yoshimiasada と オープンしたばかりの @presdelas へ」と記し、都内のレストラン「Prés de L'AS」を訪れたことを報告。「あっちゃん」とはタレントの来栖あつこ、「好未ちゃん」は浅田好未。3人は3月18日の吉井の誕生日を前にも集まっている。浅田は西本はるかとのユニット「パイレーツ」で1998年には「だっちゅーの」で新語・流行語大賞を獲得するなど一世を風靡した。



吉井は「雰囲気抜群のモダンフレンチ テラス席も素敵だった 雪が降り積もったようにズワイガニの身がふんだんに乗ったフレンチトースト美味しすぎ」と料理にも衝撃を受けた様子。作りたてモッツアレラチーズの「ぷるぷるの白玉みたいな食感に感動！」と興奮を伝え、「あっちゃんのご主人にも会えたし 美味しい楽しい時間だったー 30年来の仲良しで 毎回笑いが止まらない位楽しい時間になるって本当に幸せだ」と喜びをつづった。



来栖は25日に料理や会話を楽しむ動画をアップ。浅田は26日更新のブログで「気管支炎こじらせて咳喘息」を患って、久々の外出だったことを明かし、来栖に会った瞬間に「『あれ？痩せた？』と言われたんだけど、痩せたんじゃないの、もう自分で鏡を見ても分かるくらいにここ数日でやつれた」という。



さらに普段お笑いを見ない来栖のために、お勧めを考えたことも記した。「パンクブーブーの『お化け屋敷』『万引き』 アンタッチャブルの『不動産屋』 かまいたち『この中の誰かが』 サンドウィッチマン『ファーストフード』 この順番で好き。笑」と続け、ファンにも勧めていた。



吉井は1982年生まれ、東京都出身。2000年にグラビア撮影中の奄美大島で体調を崩し緊急入院。急性骨髄性白血病と診断された。01年に骨髄移植を受け、1年2カ月の入院を経て02年に復帰。16年に俳優・山崎樹範と結婚した。来栖は1978年生まれ、茨城県出身。96年テレビ朝日系「激走戦隊カーレンジャー」の八神洋子役(ピンクレーサー)でデビューし、テレビ東京系「出動！ミニスカポリス」などに出演。グラビアでも活躍した。現在は結婚相談所「W」の代表を務めている。



（よろず～ニュース編集部）