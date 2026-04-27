藤川阪神クライシス　不動のリードオフマン近本の穴をどう埋める？　浮上する「韋駄天選手」「即戦力ルーキー」

藤川監督がどうチームを動かしていくのかも注目となる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

首位阪神に衝撃が走った。不動のリードオフマン、近本光司がプレー中の死球で左手首の骨折、今後の戦況に影響を与えそうだ。

4月26日に行われた広島戦（甲子園）1−0で迎えた8回二死の場面。相手左腕、高太一の151キロ直球が左手手首を直撃、その後病院に向かい、骨折が判明した。

【動画】バウアーを粉砕！ 阪神・近本光司の確信アーチをチェック

近本といえば、近年の阪神を象徴する存在だ。盗塁王6度のスピードスター、最多安打含め、1番・近本、2番・中野拓夢の不動の1、2番コンビが勝負の流れを作ってきたのは間違いない。

ただ戦いは続くとあって、“近本の穴”を埋める存在にも目が向いている。

3月末に育成から支配下に上がり、ガッツあふれるプレーでチームを盛り立てている福島圭音もその一人。26日の試合では甲子園初盗塁をマーク。ここまで14試合に出場し、打率.297、1打点、2盗塁をマークしている。