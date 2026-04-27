今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は人付き合いが増えるようですが、あなたの良い面が伝わって、それが新しい仕事につながりそう。ちょっとした面倒ごともあるかもしれませんが、周りと協力しながらやれるようです。休みの日は軽めでもいいので有酸素運動をしてリフレッシュしよう。恋愛面は、マンネリを解消する努力をすると◎ 行ったことがない場所に出かけてみてもいいかも。
★ワンポイントアドバイス★
気になっていた運動グッズやサプリメントなどを試してみると◎ 自分に合ったものが見つかると、トレーニングも頑張れそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は人付き合いが増えるようですが、あなたの良い面が伝わって、それが新しい仕事につながりそう。ちょっとした面倒ごともあるかもしれませんが、周りと協力しながらやれるようです。休みの日は軽めでもいいので有酸素運動をしてリフレッシュしよう。恋愛面は、マンネリを解消する努力をすると◎ 行ったことがない場所に出かけてみてもいいかも。
気になっていた運動グッズやサプリメントなどを試してみると◎ 自分に合ったものが見つかると、トレーニングも頑張れそう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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