稲垣吾郎が生放送ラジオで暴露した、想像を絶する「退所後の苦しすぎる共演事情」

稲垣吾郎が明かした「干され話」

4月21日、元SMAP・稲垣吾郎（52歳）がパーソナリティを務める生放送のラジオ番組『THE TRAD』（TOKYO FM）に、お笑い芸人・狩野英孝（44歳）がゲスト出演。稲垣、草磲剛（51歳）、香取慎吾（49歳）が旧ジャニーズ事務所を退所後にインターネットTV・ABEMAで行った特番『72時間ホンネテレビ』（’17年11月2日〜5日放送）で共演した際の裏話が明かされた。当時、3人は大きな事務所を出たばかりだっただけに、番組に出演するタレントが限られるなど、苦境にあったようだ。

稲垣らはグループ解散（’16年末）の翌年9月8日付で旧ジャニーズを退所。SMAPのチーフマネジャーを務めていた飯島三智氏（68歳）のもとに合流し、共同で公式ファンサイト「新しい地図」を立ち上げた。そして同年11月2日から、ABEMAにて72時間の生放送特番『稲垣・草磲・香取 3人でインターネットはじめます「72時間ホンネテレビ」』を実施。その中で、彼らは「オートレーサーになる」という夢を叶えるため、’96年にグループを脱退した元SMAPメンバー・森且行（52歳）に会いに、静岡県・浜松オートレース場を訪れたのだ。

「3人は現地で車券を買おうとしたものの、財布をロケバスの車内に忘れるという凡ミスを犯しました。そんな中、たまたまイベント出演のために浜松オートレース場に来ていた狩野と遭遇する場面があったんです。狩野は突然、現れたスターたちに動揺しながらも、言われるがままにお金を貸す……という展開になりました」（芸能ライター）

そして今回、稲垣と狩野はその時ぶりに公の場で再会。当時に思いを馳せた稲垣は「あの時、うれしかった。タレントさんと共演できて。なんかあの時、あんまり大手事務所のタレントさんと、共演してくれなかったんですよ」「なーんか出てくれないのにー、狩野さんは出てくれたから、大丈夫だった？」と、ぶっこんだ。

当の狩野はウッチャンナンチャン、出川哲朗（62歳）らが在籍するマセキ芸能社に所属しているが、「急っていうのもあって。だから一個一個、オファーやってどうたらこうたらすると、いろんなこうね？ あのー、あるじゃないですか」「もう本当に、ガチンコの急だったんで。もう出ちゃえ！ みたいな」と、“飛び入りだったからこそ実現した”というニュアンスで語っていた。

それでも出演するようになったのは…

「実際、『ホンネテレビ』をめぐっては、番組に関わった元放送作家・鈴木おさむ氏（53歳）が、のちに切ない裏事情を打ち明けていました。稲垣ら『新しい地図』のレギュラー番組『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA、’24年3月24日放送）にゲスト出演した際、鈴木氏は『彼らが（ABEMAで番組を）やることで、正直キャスティングもなかなか決まらなかった』『3日やってる間に、決まったキャスティングとかってある』と、回顧。3人がジャニーズ事務所（当時）を退所した直後のタイミングとあって、キャスティングは難航したようです。

『ホンネテレビ』の成功を受け、『新しい地図』はABEMAでレギュラー番組を持つようになりましたが、初期のゲストは吉本興業の芸人らが全く出ていませんでした。鈴木氏いわく、吉本勢は闇営業問題（’19年6月）が騒ぎになって以降、3人の番組に出てくれるようになったそうです」（前出・同）

吉本の芸人では、’19年9月1日放送の『7.2 新しい別の窓』（当時放送されていた『新しい地図』のレギュラー番組）にお笑いコンビ・品川庄司の品川祐（54歳）が初参加。翌年1月1日のお正月特別版『ななにー元日スペシャル』にはお笑い芸人・今田耕司（60歳）が登場し、話題を呼んだ。その後、お笑いコンビ・EXITが番組レギュラーに加わるが、兼近大樹（34歳）は『ななにー 地下ABEMA』（’24年3月24日放送）の中で、「出始めの頃、『吉本なのに出て大丈夫？』って言われた」と、告白。それだけ、この頃は周囲から見ても「新しい地図」との共演はタブー状態だったのだろう。

「なお、株式会社AbemaTVは、テレビ朝日とサイバーエージェントの共同出資で設立された会社です。'17年9月下旬に『ホンネテレビ』の情報が発表された後、当時ジャニーズ事務所の社長を務めていた藤島ジュリー景子氏（59歳）が『テレ朝に乗り込んで物申した』なんて話もありました。業界内では、当時の吉本は波風を立てないよう、『新しい地図』の番組にタレントを出演させなかったのでは……と言われていたんです」（芸能プロ関係者）

一方で、’19年7月にはジャニーズ側が民放テレビ局などに3人を出演させないよう圧力をかけた疑いがあるとして、公正取引委員会から「注意」が入ったという報道も出た。

「同年9月の番組に品川が出演していますから、さまざまな理由が重なって吉本勢と『新しい地図』の本格的な共演が解禁されたのでしょう」（同）

こうして、当初は業界内でも厳しい立場に立たされていた稲垣、草磲、香取。しかし今ではラジオでぶっちゃけトークができるほど、規制が緩和されたということなのだろう。

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