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意外と知らない「母乳の出過ぎ」のリスク。やってはいけない「3時間ごとの頻回授乳」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「意外と多い『母乳の出過ぎ』リスクと対処法」と題した動画を公開した。贅沢な悩みとされがちな「母乳の分泌過多」の辛さに共感し、母乳量を適正にコントロールするための具体的なメカニズムを解説している。



動画の冒頭、HISAKOさんは視聴者からの「出過ぎる母乳の量はコントロールできるのか」という悩みに回答。分泌過多は「ちょっと油断したらバンバンにおっぱいになってめっちゃ痛い」と語り、乳腺炎で高熱が出るなど深刻なトラブルに直結する問題であると説明する。HISAKOさんによれば、最も理想的なのは、普段は張っていないが赤ちゃんが吸った時だけ作られる「差し乳」の状態だという。母乳の出方は持って生まれた体質や乳腺の太さ、ホルモン感受性などに依存するため、完全に思い通りにはならないものの、やり方次第で調整は可能だと述べる。



HISAKOさんが問題視するのは、初産の3ヶ月、経産婦の1～2ヶ月という期間を過ぎても、張りが怖いからと「3時間時間を守ってバンバン授乳してしまう」ことだ。授乳のたびに体が「こんなにいるんや」と学習し、需要と供給のバランスが崩れて分泌過多がさらに加速してしまうという。



そこで提案されたのが「片乳授乳」という方法。例えば6時間というスパンを設け、その間は片方だけを飲ませる。反対側を意図的に張らせた状態を身体に経験させることで、体内の分泌量を抑制する仕組みを利用したものだ。さらに、授乳後半に出る「後乳」には、乳管の壁から剥がれ落ちた脂肪分やタンパク質が豊富に含まれており、片乳を集中して飲ませることで、カロリーと栄養価の高い母乳を与え、赤ちゃんの腹持ちを良くする効果もあると付け加えた。ただし、乳腺炎のリスクもあるため、専門家に見てもらいながら実践することを推奨している。



「赤ちゃんの個性とママのおっぱいの個性に合わせていかないと」と語るHISAKOさん。一律の授乳間隔に縛られず、母子の状態に応じた柔軟な対応こそが、母乳育児の負担を軽くする第一歩であると結論づけた。