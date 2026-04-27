ワンコが遊んでいるうちに、部屋は荒れ放題に！さすがに反省しているかと思いきや、意外な姿を見せていて…？投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「可愛すぎる」「怒るに怒れないｗ」「エネルギーゼロになっちゃったね」といった声が寄せられています。

【動画：部屋を荒らしまくった犬→『反省してるかな』と見てみると…憎めない『まさかの光景』】

ワンコが部屋を荒らした後

TikTokアカウント「niel_______」に投稿されたのは、チワワの「ニエル」ちゃんがお家の中で思い切り遊んだ後の光景です。

ニエルちゃんは大きめのぬいぐるみや収納ケースや歯磨きガムなど、その場にあったあらゆる物をおもちゃにして遊んだようで、いつの間にか部屋は荒れ放題に！大暴れした後は、「さすがにやりすぎたかな」と反省しているかと思いきや…？

まさかの可愛すぎる姿が憎めない

なんとニエルちゃんは部屋が散らかっていることなど全く気にせず、床に仰向けに寝転んで気持ち良さそうに爆睡していたとか！どうやら体力を使い果たして、充電が切れてしまったようです。

反省するどころか、「よし、一仕事終えたぞ」と言わんばかりの達成感あふれる寝姿が愛おしすぎて、思わず笑ってしまいます。飼い主さんもニエルちゃんの可愛い姿を見たら怒れなくなってしまい、そのままそっと見守ってあげたそうですよ。

この投稿には「可愛いから許す！」「愛おしさバクハツ」「しあわせの象徴って感じ」「子供と同じ」「満足したんでしょうね」「ここまで堂々としてたら怒る気もなくなりそう」「笑いと癒しをいただきました」といったコメントが寄せられています。

マイペースで甘えん坊さん

ニエルちゃんには部屋を荒らすほどやんちゃな一面もありますが、実は普段はとてもマイペースな子なのだそう。とにかくのんびり過ごすのが大好きで、気づいたらお腹を見せてゴロゴロしているといいます。

また甘えん坊さんでもあるようで、飼い主さんの足にあごを乗せてくつろいでいることや、ぴとっとくっついたりゴロゴロしたりしながら「撫でて」とお目目で要求してくることも多いとか。これからもニエルちゃんが飼い主さんにたっぷり甘えながら、穏やかで幸せな日々を過ごせますように。

ニエルちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「niel_______」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「niel_______」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。