「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）

日本ハムは今季初の４連敗。同最多の借金４となった。

先発の有原が炎上。初回に味方が２点を先制したその裏、森友、来田の連続適時打で３点を奪われてあっさり逆転を許すと、三回にはシーモアに左中間への２ランを被弾。四回１死一、二塁から宗に右前適時打を浴びたところで交代を告げられた。２番手の生田目が続く渡部に右越え３ランを被弾し、有原は四回途中７安打８失点でＫＯされ、３連敗で１勝４敗となった。試合後、新庄監督は「こういう風に打たれてしまうと、どうした有原君ってなってしまうんですけど、必ず有原くん、今後期待に応えてくれると思うんで。１回、ちょっとミニキャンプをというか走り込みを。まっすぐのスピードがちょっとソフトバンク時代と違うんで。鎌ケ谷で投げてもらう」と２軍で調整させる方針を明かした。

打線は初回にドラフト３位・大塚（東海大）の中前適時打などで２点を先制。大塚はプロ初打点となった。７点を追う八回には途中出場の野村が右前への２点適時打。追い上げたが、及ばなかった。