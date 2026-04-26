忙しい朝でも作れる！マグカップでフレンチトースト

忙しい朝でも、ちょっと特別な朝ごはんを楽しみたいですよね。でもフライパンやボウルを用意するのは面倒くさい…。そんなときにぴったりなのが、マグカップで作るフレンチトーストです。

▼洗い物はほぼナシ！マグカップだけで完結するレシピ

手軽なのにしっかりおいしくて、朝から気分が上がる一品です。







※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

マグカップに材料を入れてレンジ加熱するだけ！ふわとろ食感が魅力

1.マグカップに卵、牛乳、砂糖を入れてよく混ぜる。

2.一口大に切った食パンをひたす。

3.ラップを軽くかけてレンジで3分加熱。様子を見て30秒ずつ追加する。

4.メープルシロップやはちみつをかけて完成。

※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください

実際にこのレシピを作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「忙しい朝でも簡単に作れて助かる」「ふわふわトロトロ食感が好き」など、手軽さとおいしさを評価する声が多く寄せられています。





フライパンで焼くイメージが強いフレンチトーストですが、マグカップひとつで完成する手軽さがあれば、作るハードルも低くなりそうですね。ふわふわ＆とろとろ食感は、焼かずにレンジで温める工程があるからこその魅力。忙しい朝でも気軽に作れるやさしい甘さのフレンチトースト、ぜひ作ってみてください。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）