◇ナ・リーグ カブス4−12ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスのモイセス・バレステロス選手（22）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「6番・DH」で先発出場。4回の第2打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号ソロ本塁打を放った。

2回の第1打席はフルカウントからの8球目、高め直球に中直に倒れたが、4回2死の第2打席はフルカウントからの8球目、今度はスライダーを捉え、右中間スタンドに4号アーチを突き刺した。

試合後、バレステロスは「2打席目では3ボール1ストライクのカウントでスライダーを投げてきて、外角に来ると分かっていた。同じ配球だと思っていたら、また同じ球を投げてきたので、それを打った」と読み通りスライダーを捉えたからこそ、打つことができたとうなずいた。

また、前の5番を打つ鈴木誠也が本塁打を含む3安打をマークしたことには「本当に素晴らしい。あの選手は凄い。自分の前を打つので、たくさん見ている。どういう配球をされているかも見ている」と自身の打席に役立っていると感謝した。