◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブスは２５日（日本時間２６日）、敵地でドジャースに打ち負けて連勝が「１０」で止まった。「５番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）は、ドジャース先発の佐々木朗希投手（３１）からも３打席で対戦するなど４号ソロを放つなど、２安打。投手が代わった５打席目にも安打を放ち、今季２度目の１試合３安打をマークした。

誠也は「スプリットがすごいいい落ちをしていたので、なかなか見極めるのは難しかったけど、一発で仕留められたのはよかった」とうなずきながらも、スプリットのキレには脱帽し「あの球なので三振してもしゃーないじゃないですか。あのスプリットはなかなか見極めようと思っても（見極め）できるボールではないので、本当に甘い球が来てもらうのを願って打席に立ってお祈りしていました。本当に空から真下に落下してくるようなフォークだったので難しかったです」と朗希をたたえた。

誠也は、両軍無得点の２回１死走者なしの１打席目に朗希のこの日最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）高め直球を左中間席に運んだ。２試合ぶりの本塁打となる４号ソロは飛距離４０４フィート（約１２３メートル）で、朗希からはなった初本塁打だった。４回の２打席目は左飛に打ち取られたが、４点を追う６回無死一塁の３打席目も中前安打。朗希は今季最長の６回途中で９９球を投げ、７安打４失点で降板した。大谷が出塁した際に右翼を守っていた誠也は、大谷とアイコンタクトをとって同学年の仲の良さを見せていた。８回先頭の４打席目は右腕のハートから中前安打を放った。

１０連勝中だったカブスは、２回に誠也の４号ソロで先取点を奪い、３回にもブッシュの右前適時打でリードを広げた。３回に先発のレイがマンシーに９号同点２ランを浴びたが、４回にはバレステロスがソロを放って再びリードを奪った。だが、４回には６安打を浴びて打者一巡１１人の猛攻を浴びて６失点。６回にも４点を失ってさらにリードを広げられた。

朗希は６回途中でメジャー移籍後最多の９９球を投げ、７安打４失点ながら粘投でリードを守り、今季初勝利をつかんだ。