プレミアリーグ 25/26の第34節 アーセナルとニューカッスルの試合が、4月26日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはエベレチ・エゼ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはジョゼフ・ウィロック（MF）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。アーセナルのカイ・ハーバーツ（FW）のアシストからエベレチ・エゼ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アーセナルが1-0で勝利した。

なお、アーセナルは71分にガブリエル・マルチネリ（FW）、86分にデクラン・ライス（MF）に、またニューカッスルは57分にダン・バーン（DF）、74分にニック・ポープ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 03:40:16 更新