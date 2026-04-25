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意外と知らない「夜にまとめてタンパク質」がNGな理由。40代から始める食べて痩せるダイエット法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーの田京よしかさんが、YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【ダイエット】食べて痩せる！40代タンパク質の正しい摂り方/簡単レシピつき。」と題した動画を公開した。



動画では、仕事や家事に忙しい40代女性に向けて、毎日の食事におけるタンパク質の正しい摂取量と、手軽に痩せ体質を作るための具体的なコツが解説されている。



「忙しくて料理にまで手が回らない」と悩む40代女性に対し、田京さんは「1食に食べるタンパク質の量を変えるだけで体重も減っていく」と語る。



タンパク質は体の材料となるため、しっかり摂取することで代謝が上がり、髪や肌を美しく保つ効果も期待できるという。

動画内では、1食の目安として鶏肉なら手のひら半分ほどの80～100グラム、卵なら2個、豆腐なら2分の1丁という具体的な量が提示された。

また、肉を選ぶ際は「赤身や脂身が少ないお肉に変えるだけでコレステロール値が改善し、体脂肪も落ちやすくなる」と解説している。



一方で、昼食がおにぎりだけだったからと「夜に2食分のタンパク質を食べてしまおう」とする考えはNGだという。

40代からは一気に食べても消化が追いつかないため、3食に分けてしっかり体中に届けることが重要だと指摘した。



そこでよしかさんは、忙しい時でも頑張らずにタンパク質を摂るコツとして、ツナ缶や納豆、コンビニで買える魚の塩焼きやプロテインバーといった「そのまま食べられる食材」を常備することを推奨する。さらにお弁当を買う際はネバネバ丼や海鮮丼を選んだり、夕食にそばを取り入れたりするだけで、十分にタンパク質が補えるとアドバイスを送った。



動画の後半では、オーブンペーパーに豆苗、冷凍ブロッコリー、鮭を乗せてめんつゆをかけ、レンジで5分加熱するだけの超時短レシピも実演。包丁すら使わず完成する一品に、「鮭もふっくらで美味しい」と太鼓判を押している。



「食べないのではなく、食べるものを変える」と語るよしかさん。



年齢を理由に諦めず、旅行や友人とのランチなど人生を楽しむ健康な体を作るために、まずは日々の食事でタンパク質を意識することの重要性が説かれた内容となっている。