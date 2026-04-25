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腹筋崩壊！フェイントに振り回された柴犬の無言の抗議に「もう投げるから」と飼い主もタジタジ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【大激怒】ボール遊びでフェイントを炸裂させまくったら柴犬がこうなりましたw」を公開しました。動画では、飼い主である父ちゃんと柴犬のまめたろうがボール遊びをする様子が収められており、父ちゃんの巧みなフェイントに翻弄されるまめたろうのコミカルなリアクションが笑いを誘います。



9年間のボール遊びを通じて、フェイントの腕前を異常に磨いてきたという父ちゃん。この日は「9年間で一番のフェイント」が炸裂します。父ちゃんがボールを投げるふりをして素早く背中に隠すと、ボールが消えたことに気づかないまめたろうは、あらぬ方向をキョロキョロと探し回ります。さらに、父ちゃんが何もない床を指差して「そこ、そこ！」とおちょくると、まめたろうは素直にその場所を探し続けてしまうのでした。



すっかり騙されてしまったまめたろうですが、ここから思いもよらぬ対策に打って出ます。なんと、ボールを隠される前に前足と口を使って強引に奪い取ろうとアピールし始めたのです。それでも騙されすぎたせいか、最終的にはボールをくわえたままピタッと止まり、父ちゃんへ持ってくるのをやめてしまいます。そのジッと見つめる様子に、父ちゃんも思わず心の声で「騙し過ぎて怒ってんのかな…」と反省し、「わかったわかった、もう投げるから」とタジタジに。



その後はフェイントなしで思う存分遊んでもらい、最後は父ちゃんに撫でられてすっかりご機嫌を取り戻したまめたろう。長年連れ添ったからこその絶妙な駆け引きと、愛らしい表情の変化に心癒される出来事となったようです。