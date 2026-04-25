堀未央奈、ミニ丈×ロングブーツから美脚すらり「スタイル良すぎ」「夜景に映える美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】元乃木坂46の堀未央奈が4月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「スタイル良すぎ」美脚すらり
堀は「楽しい時間でした」と韓国語でつづり、写真を投稿。オーバーサイズの茶色のアウターにすらりと伸びた美しい脚が際立つ白のショート丈ボトムスを合わせた姿で、夜景をバックに水辺でポーズを取る写真や大きな橋の写真、フライドチキンの写真などを披露した。
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「着こなしが素敵」「夜景に映える美しさ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「スタイル良すぎ」美脚すらり
◆堀未央奈、オーバーサイズアウターから美脚すらり
堀は「楽しい時間でした」と韓国語でつづり、写真を投稿。オーバーサイズの茶色のアウターにすらりと伸びた美しい脚が際立つ白のショート丈ボトムスを合わせた姿で、夜景をバックに水辺でポーズを取る写真や大きな橋の写真、フライドチキンの写真などを披露した。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「着こなしが素敵」「夜景に映える美しさ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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