「今日好き」榊原樹里（じゅり）、LDHグループのリメイクツアーTシャツ×ミニスカコーデで美脚スラリ 「お洒落すぎる」「脚の長さ異次元」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月23日、自身のInstagramを更新。リメイクしたTシャツとミニスカートのコーディネートを披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「脚の長さ異次元」LDHグルのリメイクツアーT×ミニスカコーデ
榊原は「PSYCHICFEVER “THE ROOTS”参戦してきた」とEXILE TRIBEから7番目に誕生したグループ・PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）のライブに行ったことをつづり、ソロショットを複数枚投稿。「今回はツアーTリメイク！」と、同グループのツアーTシャツをリメイクしたといい、オフショルダーにリメイクされたTシャツと黒いミニスカート、サングラスというコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは 「お洒落すぎる」「脚の長さ異次元」「憧れのスタイル」「ツアーTリメイクは本当に愛」「かっこよくて真似したいコーデ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「脚の長さ異次元」LDHグルのリメイクツアーT×ミニスカコーデ
◆榊原樹里、リメイクTシャツとミニスカートのコーデ公開
榊原は「PSYCHICFEVER “THE ROOTS”参戦してきた」とEXILE TRIBEから7番目に誕生したグループ・PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）のライブに行ったことをつづり、ソロショットを複数枚投稿。「今回はツアーTリメイク！」と、同グループのツアーTシャツをリメイクしたといい、オフショルダーにリメイクされたTシャツと黒いミニスカート、サングラスというコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは 「お洒落すぎる」「脚の長さ異次元」「憧れのスタイル」「ツアーTリメイクは本当に愛」「かっこよくて真似したいコーデ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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