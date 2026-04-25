週間ランキング【値下がり率】 (4月24日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※4月24日終値の4月17日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -34.9 428
２. <7426> 山大 東証Ｓ -30.1 492 １０月１日付で上場廃止へ
３. <7477> ムラキ 東証Ｓ -29.1 1719
４. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ -24.3 258 仮想通貨関連
５. <4888> ステラファ 東証Ｇ -23.8 543
６. <4351> 山田債権 東証Ｓ -19.8 894
７. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ -18.8 6590 半導体製造装置関連
８. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -18.8 52 ドローン関連
９. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ -18.5 44 人工知能関連
10. <3987> エコモット 東証Ｇ -18.5 556 人工知能関連
11. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ -18.4 531
12. <6993> 大黒屋 東証Ｓ -18.4 102 防衛関連
13. <4889> レナ 東証Ｇ -18.3 1181 人工知能関連
14. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ -18.2 45
15. <7063> バードマン 東証Ｇ -17.5 99
16. <4902> コニカミノル 東証Ｐ -16.9 493.8 中計公表後は売り優勢の展開続く
17. <3103> ユニチカ 東証Ｓ -16.9 2565 データセンター関連
18. <6196> ストライクＧ 東証Ｐ -16.5 1217 ３月中間期営業益が下振れ着地
19. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -16.4 531 米国向け太陽光パネルで損失発生の見通し
20. <3111> オーミケンシ 東証Ｓ -16.3 201 未定だった前期配当は無配継続
21. <7800> アミファ 東証Ｓ -16.0 1214
22. <550A> ソフトテック 東証Ｓ -15.8 3015
23. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -15.7 210
24. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -15.6 27
25. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -15.2 1509 フィジカルAI関連
26. <4165> プレイド 東証Ｇ -15.1 546 生成AI関連
27. <4568> 第一三共 東証Ｐ -15.0 2499 決算発表の延期を嫌気
28. <446A> ノースサンド 東証Ｇ -14.3 1365
29. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -14.3 96 仮想通貨関連
30. <2667> イメージワン 東証Ｓ -14.2 218 ドローン関連
31. <7048> ベルトラ 東証Ｇ -13.8 163
32. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ -13.7 1207 リサイクル関連
33. <8708> アイザワ証Ｇ 東証Ｐ -13.6 1409 26年3月期の大幅経常減益を嫌気
34. <9270> バリュエンス 東証Ｇ -13.5 2304
35. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -13.5 148 仮想通貨関連
36. <469A> フィットクル 東証Ｇ -13.4 1595
37. <8344> 山形銀 東証Ｐ -13.3 2415 金利上昇メリット関連
38. <9708> 帝ホテル 東証Ｓ -13.2 1234
39. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ -12.9 2048 人工知能関連
40. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ -12.8 822
41. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ -12.8 693 人工知能関連
42. <7731> ニコン 東証Ｐ -12.6 1674.5 半導体製造装置関連
43. <2980> ＳＲＥＨＤ 東証Ｐ -12.5 3250 人工知能関連
44. <9166> ＧＥＮＤＡ 東証Ｇ -12.4 580
45. <3083> スターシーズ 東証Ｓ -12.4 1071 ２６年２月期決算が従来予想を下回る
46. <3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東証Ｐ -12.1 7969 仮想通貨関連
47. <7685> バイセル 東証Ｇ -12.1 3110 リサイクル関連
48. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ -12.1 340 電気自動車関連
49. <5136> トリプラ 東証Ｇ -12.1 1371 人工知能関連
50. <5259> ＢＢＤイニシ 東証Ｇ -12.1 983 人工知能関連
株探ニュース
※4月24日終値の4月17日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -34.9 428
２. <7426> 山大 東証Ｓ -30.1 492 １０月１日付で上場廃止へ
３. <7477> ムラキ 東証Ｓ -29.1 1719
４. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ -24.3 258 仮想通貨関連
５. <4888> ステラファ 東証Ｇ -23.8 543
６. <4351> 山田債権 東証Ｓ -19.8 894
７. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ -18.8 6590 半導体製造装置関連
８. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -18.8 52 ドローン関連
９. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ -18.5 44 人工知能関連
10. <3987> エコモット 東証Ｇ -18.5 556 人工知能関連
11. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ -18.4 531
12. <6993> 大黒屋 東証Ｓ -18.4 102 防衛関連
13. <4889> レナ 東証Ｇ -18.3 1181 人工知能関連
14. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ -18.2 45
15. <7063> バードマン 東証Ｇ -17.5 99
16. <4902> コニカミノル 東証Ｐ -16.9 493.8 中計公表後は売り優勢の展開続く
17. <3103> ユニチカ 東証Ｓ -16.9 2565 データセンター関連
18. <6196> ストライクＧ 東証Ｐ -16.5 1217 ３月中間期営業益が下振れ着地
19. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -16.4 531 米国向け太陽光パネルで損失発生の見通し
20. <3111> オーミケンシ 東証Ｓ -16.3 201 未定だった前期配当は無配継続
21. <7800> アミファ 東証Ｓ -16.0 1214
22. <550A> ソフトテック 東証Ｓ -15.8 3015
23. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -15.7 210
24. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -15.6 27
25. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -15.2 1509 フィジカルAI関連
26. <4165> プレイド 東証Ｇ -15.1 546 生成AI関連
27. <4568> 第一三共 東証Ｐ -15.0 2499 決算発表の延期を嫌気
28. <446A> ノースサンド 東証Ｇ -14.3 1365
29. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -14.3 96 仮想通貨関連
30. <2667> イメージワン 東証Ｓ -14.2 218 ドローン関連
31. <7048> ベルトラ 東証Ｇ -13.8 163
32. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ -13.7 1207 リサイクル関連
33. <8708> アイザワ証Ｇ 東証Ｐ -13.6 1409 26年3月期の大幅経常減益を嫌気
34. <9270> バリュエンス 東証Ｇ -13.5 2304
35. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -13.5 148 仮想通貨関連
36. <469A> フィットクル 東証Ｇ -13.4 1595
37. <8344> 山形銀 東証Ｐ -13.3 2415 金利上昇メリット関連
38. <9708> 帝ホテル 東証Ｓ -13.2 1234
39. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ -12.9 2048 人工知能関連
40. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ -12.8 822
41. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ -12.8 693 人工知能関連
42. <7731> ニコン 東証Ｐ -12.6 1674.5 半導体製造装置関連
43. <2980> ＳＲＥＨＤ 東証Ｐ -12.5 3250 人工知能関連
44. <9166> ＧＥＮＤＡ 東証Ｇ -12.4 580
45. <3083> スターシーズ 東証Ｓ -12.4 1071 ２６年２月期決算が従来予想を下回る
46. <3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東証Ｐ -12.1 7969 仮想通貨関連
47. <7685> バイセル 東証Ｇ -12.1 3110 リサイクル関連
48. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ -12.1 340 電気自動車関連
49. <5136> トリプラ 東証Ｇ -12.1 1371 人工知能関連
50. <5259> ＢＢＤイニシ 東証Ｇ -12.1 983 人工知能関連
株探ニュース