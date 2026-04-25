　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※4月24日終値の4月17日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ　　-34.9 　　428　
２. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　-30.1 　　492　 １０月１日付で上場廃止へ
３. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ　　-29.1　　1719　
４. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ　　-24.3 　　258　 仮想通貨関連
５. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　-23.8 　　543　
６. <4351> 山田債権　　　東証Ｓ　　-19.8 　　894　
７. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ　　-18.8　　6590　 半導体製造装置関連
８. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　-18.8　　　52　 ドローン関連
９. <6573> ＣＲＡＶＩＡ　東証Ｇ　　-18.5　　　44　 人工知能関連
10. <3987> エコモット　　東証Ｇ　　-18.5 　　556　 人工知能関連
11. <7886> ヤマトモビＭ　東証Ｓ　　-18.4 　　531　
12. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　-18.4 　　102　 防衛関連
13. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-18.3　　1181　 人工知能関連
14. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ　　-18.2　　　45　
15. <7063> バードマン　　東証Ｇ　　-17.5　　　99　
16. <4902> コニカミノル　東証Ｐ　　-16.9 　493.8　 中計公表後は売り優勢の展開続く
17. <3103> ユニチカ　　　東証Ｓ　　-16.9　　2565　 データセンター関連
18. <6196> ストライクＧ　東証Ｐ　　-16.5　　1217　 ３月中間期営業益が下振れ着地
19. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　-16.4 　　531　 米国向け太陽光パネルで損失発生の見通し
20. <3111> オーミケンシ　東証Ｓ　　-16.3 　　201　 未定だった前期配当は無配継続
21. <7800> アミファ　　　東証Ｓ　　-16.0　　1214　
22. <550A> ソフトテック　東証Ｓ　　-15.8　　3015　
23. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　-15.7 　　210　
24. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　-15.6　　　27　
25. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-15.2　　1509　 フィジカルAI関連
26. <4165> プレイド　　　東証Ｇ　　-15.1 　　546　 生成AI関連
27. <4568> 第一三共　　　東証Ｐ　　-15.0　　2499　 決算発表の延期を嫌気
28. <446A> ノースサンド　東証Ｇ　　-14.3　　1365　
29. <7603> ジーイエット　東証Ｓ　　-14.3　　　96　 仮想通貨関連
30. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-14.2 　　218　 ドローン関連
31. <7048> ベルトラ　　　東証Ｇ　　-13.8 　　163　
32. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ　　-13.7　　1207　 リサイクル関連
33. <8708> アイザワ証Ｇ　東証Ｐ　　-13.6　　1409　 26年3月期の大幅経常減益を嫌気
34. <9270> バリュエンス　東証Ｇ　　-13.5　　2304　
35. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-13.5 　　148　 仮想通貨関連
36. <469A> フィットクル　東証Ｇ　　-13.4　　1595　
37. <8344> 山形銀　　　　東証Ｐ　　-13.3　　2415　 金利上昇メリット関連
38. <9708> 帝ホテル　　　東証Ｓ　　-13.2　　1234　
39. <4011> ヘッドウォ　　東証Ｇ　　-12.9　　2048　 人工知能関連
40. <195A> マスカットＧ　東証Ｇ　　-12.8 　　822　
41. <4259> エクサＷｉｚ　東証Ｇ　　-12.8 　　693　 人工知能関連
42. <7731> ニコン　　　　東証Ｐ　　-12.6　1674.5　 半導体製造装置関連
43. <2980> ＳＲＥＨＤ　　東証Ｐ　　-12.5　　3250　 人工知能関連
44. <9166> ＧＥＮＤＡ　　東証Ｇ　　-12.4 　　580　
45. <3083> スターシーズ　東証Ｓ　　-12.4　　1071　 ２６年２月期決算が従来予想を下回る
46. <3769> ＧＭＯ－ＰＧ　東証Ｐ　　-12.1　　7969　 仮想通貨関連
47. <7685> バイセル　　　東証Ｇ　　-12.1　　3110　 リサイクル関連
48. <543A> ＡＲＣＨＩＯ　東証Ｐ　　-12.1 　　340　 電気自動車関連
49. <5136> トリプラ　　　東証Ｇ　　-12.1　　1371　 人工知能関連
50. <5259> ＢＢＤイニシ　東証Ｇ　　-12.1 　　983　 人工知能関連

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