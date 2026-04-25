阪神は２４日、甲子園で全体練習を行った。チームが２連敗で聖地へ戻ってきた中、２５日・広島戦に中７日で先発する村上頌樹投手（２７）は「入り」を大事にゲームメークすることを誓った。足踏みしている藤川監督の通算１００勝を、セ・リーグ最速記録で飾れるのは通算１６６試合目となる同戦がラストチャンス。エースが節目の白星＆連敗ストップを託された。

悲観はしていない。連敗ストッパーを託された村上は、柔和な表情で「明日」を見据えた。「シーズンなので、連敗もあれば、連勝することもある。そんなに重く捉えず」。心にゆとりがあるのも、やるべきことを積み重ねてきたからこそ。泰然自若で腕を振った先に、特別な意味を持つ白星が待っている。

「初回からリズム良くやっていければ、チームも良い状態になると思うので、自分の入りが大事になる」

真っさらなマウンドに上がる自身の立ち上がりをキーポイントに挙げた右腕。チームは前カードのＤｅＮＡ戦で２試合計２３失点と投手陣が崩れた。救援陣のフル稼働も続く中、「そこはそんなに気にしていない。うちのリリーフは弱くないので」と信頼を寄せつつ「自分がゲームをつくりたい」と自覚をにじませた。

追い風は吹いている。広島戦は昨年５月３０日から４連勝中。今季も４月３日の同戦（マツダ）でシーズン１勝目をマークした。相手打線では「秋山さんによく打たれているので」とベテランを警戒。「粘り強い打者が多いですし、ストライク先行でやっていけたら」と攻めの投球で封じ込む。

昨季３完封のうち、中７日以上が空いた登板で２完封と、吉兆データも後押しする。この日はキャッチボールと３０メートルダッシュなどで調整。「（登板間隔が）１日長かったので、その分準備はできた。万全な状態で入れると思う」と自信をのぞかせた。

尊敬する藤川監督の通算１００勝目もかかった大事な一戦だ。「明日（２５日）できるように自分の実力を発揮したい」。昨季、広島との開幕戦で指揮官１勝目をプレゼントしたエースが、特別な１勝も贈ってみせる。

◆セ最速更新へ 藤川監督が２５日の広島戦で監督通算１６６試合目で１００勝に到達すれば、セ・リーグの監督としては最速となる。従来の最速だった巨人原監督の１６７試合を更新する。なお１リーグ時代も含めた阪神最速は、石本秀一監督の１３１試合。藤川監督は２位にランクインする。